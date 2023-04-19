***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2023 10:00
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139953
BIST
10:535.019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,78
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.046
En Düşük
5.015
10:5319,4069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 20,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,4156
En Düşük
19,3794
10:5321,3203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0422
|Açılış
|: 21,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,4149
En Düşük
21,2239
10:531.242,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -7,66
|Açılış
|: 1.242,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.240,12
BIST En Aktif Hisseler10:49
|KOPOL
|39,40
|566.885.561
|% 9,99
|
|CVKMD
|168,90
|769.935.497
|% 9,96
|
|VKING
|36,04
|729.810
|% 9,95
|
|QNBFL
|92,50
|297.110
|% 8,63
|
|EUYO
|5,50
|1.214.521
|% 7,21
|
|IMASM
|51,45
|137.056.418
|% -9,97
|
|AKMGY
|83,80
|5.297.741
|% -5,46
|
|FENER
|50,90
|49.420.695
|% -4,41
|
|ONCSM
|91,95
|28.385.834
|% -4,32
|
|ATAGY
|4,66
|2.526.123
|% -4,31
|
|KOZAL
|23,52
|919.837.241
|% -0,34
|
|CVKMD
|168,90
|769.935.497
|% 9,96
|
|THYAO
|135,60
|702.524.587
|% -0,44
|
|KOPOL
|39,40
|566.885.561
|% 9,99
|
|KOZAA
|46,26
|391.458.940
|% -0,56
|
|KOZAL
|23,52
|919.837.241
|% -0,34
|
|EKGYO
|6,73
|150.377.518
|% 0,30
|
|YKBNK
|10,19
|181.092.301
|% -0,59
|
|GSRAY
|9,70
|159.620.239
|% 4,30
|
|ISCTR
|11,97
|174.477.008
|% -0,33
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3977
|19,4019
|% 0,01
|
|Euro
|21,3005
|21,3149
|% 0,17
|
|Sterlin
|24,0981
|24,2189
|% 0,27
|
|Frank
|21,5247
|21,6543
|% -0,14
|
|Riyal
|5,1569
|5,1827
|% 0,01
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.993
|-12,98
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.245
|-6,04
|
|Cumhuriyet
|8.833
|8.966
|79,00
|
|Tam
|8.872
|9.027
|-23,00
|
|Yarım
|4.333
|4.419
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.167
|2.216
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,90
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|15,58
|15,59
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|-0,55
|