***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2023 10:18
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191969
BIST
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10:488.250
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 13,44
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.224
En Yüksek
8.299
10:4826,8271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0573
|Açılış
|: 26,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7550
|
26,8406
En Düşük
26,6949
10:4828,7872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0660
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
28,9526
En Düşük
28,6551
10:481.659,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,93
|Açılış
|: 1.658,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
|
1.662,44
En Düşük
1.653,01
BIST En Aktif Hisseler10:46
|ARZUM
|56,10
|38.647.929
|% 10,00
|
|ISBTR
|102.307,50
|613.845
|% 10,00
|
|GLBMD
|34,60
|14.351.637
|% 9,98
|
|ENERY
|229,40
|105.852.271
|% 9,97
|
|BYDNR
|65,65
|6.692.886
|% 9,97
|
|ISKPL
|12,24
|20.656.754
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|338.150.104
|% -9,99
|
|EKIZ
|38,84
|383.895
|% -7,26
|
|ALCAR
|766,60
|115.723.598
|% -6,83
|
|BRYAT
|2.480,00
|304.155.340
|% -6,70
|
|EREGL
|46,84
|2.653.261.840
|% 1,83
|
|SISE
|55,20
|2.308.626.515
|% 2,60
|
|EKGYO
|9,45
|1.591.308.123
|% 0,11
|
|ASELS
|39,78
|1.468.320.017
|% 3,32
|
|KRDMD
|27,12
|1.126.181.646
|% 0,37
|
|EKGYO
|9,45
|1.591.308.123
|% 0,11
|
|YKBNK
|17,18
|982.752.881
|% 0,23
|
|EREGL
|46,84
|2.653.261.840
|% 1,83
|
|ZOREN
|4,90
|269.029.718
|% -0,20
|
|SISE
|55,20
|2.308.626.515
|% 2,60
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8096
|26,8271
|% 0,21
|
|Euro
|28,7830
|28,7872
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,6017
|33,7703
|% 0,23
|
|Frank
|30,0324
|30,2133
|% 0,22
|
|Riyal
|7,1277
|7,1634
|% 0,21
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-2,44
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|1,86
|
|Cumhuriyet
|11.275
|11.445
|11,00
|
|Tam
|11.010
|11.108
|-36,00
|
|Yarım
|5.522
|5.575
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.788
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,37
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|20,14
|20,16
|-0,11
|
|B. Petrol
|89,64
|89,64
|-0,40
|