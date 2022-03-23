***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.03.2022 16:08
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz toplanarak,
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2022 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine Olağan Genel Kurul toplantısında bu hususun ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012399
BIST
16:032.180
En Yüksek
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|: 2.195
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923,20
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:01
|ENSRI
|16,94
|36.402.073
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.224.468
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.621.586
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|104.337.982
|% 9,97
|
|ISYAT
|4,15
|84.058.523
|% 9,79
|
|PKENT
|258,20
|65.572.264
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,32
|983.929.729
|% -8,79
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|MAALT
|267,60
|68.132.481
|% -7,05
|
|AYCES
|68,20
|7.766.769
|% -5,87
|
|GARAN
|12,11
|2.991.683.274
|% 1,51
|
|THYAO
|28,36
|1.763.145.671
|% -0,56
|
|KRDMD
|15,20
|1.270.201.271
|% -0,39
|
|HEKTS
|18,40
|1.092.887.790
|% 6,17
|
|EREGL
|33,34
|1.028.265.536
|% -1,36
|
|DOHOL
|3,32
|983.929.729
|% -8,79
|
|GARAN
|12,11
|2.991.683.274
|% 1,51
|
|EKGYO
|2,35
|370.094.448
|% 0,43
|
|YKBNK
|4,04
|587.620.671
|% -1,46
|
|ODAS
|1,60
|223.995.053
|% -3,03
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8460
|14,8514
|% 0,20
|
|Euro
|16,3174
|16,3276
|% -0,19
|
|Sterlin
|19,5314
|19,6294
|% -0,39
|
|Frank
|15,8257
|15,9210
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9463
|3,9661
|% 0,13
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.931
|1.932
|9,88
|
|Altın Gr.
|920
|920
|3,89
|
|Cumhuriyet
|6.096
|6.188
|25,00
|
|Tam
|6.067
|6.219
|36,18
|
|Yarım
|2.933
|3.008
|17,51
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|8,75
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,09
|
|B. Petrol
|119
|119
|3,96
|