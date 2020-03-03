***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.125.000 -7.746.770 675.000 489.279.747 186.530.275 22.126.999 152.165.205 59.438.347 930.593.803 930.593.803Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler636.032.185 -186.530.275 449.501.910 449.501.910Düzeltmelerden Sonraki Tutar28.125.000 -7.746.770 675.000 636.032.185 489.279.747 0 22.126.999 152.165.205 59.438.347 1.380.095.713 1.380.095.713Transferler-1.348.427 2.450.160 58.336.614 -59.438.347Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)67.900.943 524.550.752 24.396.980 616.848.675 616.848.675Kar Payları-25.907.824 -25.907.824 -25.907.824Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-12.735.757 12.735.757 -12.735.757 -12.735.757 -12.735.757Dönem Sonu Bakiyeler28.125.000 -20.482.527 675.000 702.584.701 1.013.830.499 37.312.916 171.858.238 24.396.980 1.958.300.807 1.958.300.807Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.125.000 -20.482.527 675.000 702.584.701 1.013.830.499 37.312.916 171.858.238 24.396.980 1.958.300.807 1.958.300.807Transferler-380.184 2.090.066 22.687.098 -24.396.980 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.071.078 245.781.878 67.584.493 325.437.449 325.437.449Kar Payları-41.569.538 -41.569.538 -41.569.538Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.055.547 3.055.547 -3.055.547 -3.055.547 -3.055.547Dönem Sonu Bakiyeler28.125.000 -23.538.074 675.000 714.275.595 1.259.612.377 42.458.529 149.920.251 67.584.493 2.239.113.171 2.239.113.171Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.273.226 64.841.435Dönem Karı (Zararı)67.584.493 24.396.980Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-33.929.477 45.911.096Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.744.202 -5.414.509Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-8.274.298 -12.622.401Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.584.796 -7.951.765Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-36.705.296 48.094.434İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-36.705.296 48.094.434Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 10.209.523 23.805.337İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.618.210 -5.466.641Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler77.588İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)77.588Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.719.146 4.276.332İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.618.043 4.364.304İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-101.103 -87.972İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.337.356 -9.820.561Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları39.273.226 64.841.435YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.840.262 -7.531.444İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları7 -1.130.693Ödenen Faiz-1.632.600 -32.639Alınan Faiz8.767.248 17.004.406Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.974.910 -23.372.518FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.625.085 -38.643.581İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-3.055.547 -12.735.757İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.055.547 -12.735.757Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri23.000.000Kredilerden Nakit Girişleri23.000.000Ödenen Temettüler-41.569.538 -25.907.824YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.807.879 18.666.410Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi50.262.945 104.891.301NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)66.070.824 123.557.711DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 389.265.902 265.708.191DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 455.336.726 389.265.902Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 455.336.726 389.265.902Ticari Alacaklar9.243İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9.243Diğer Dönen Varlıklar6 17.495.511 22.386.453İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17.495.511 22.386.453ARA TOPLAM472.841.480 411.652.355TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR472.841.480 411.652.355DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.628.033.412 1.402.161.541Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 243.685.609 215.928.438Diğer Duran Varlıklar11.037 14.289TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.871.730.058 1.618.104.268TOPLAM VARLIKLAR2.344.571.538 2.029.756.623KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 23.000.000Ticari Borçlar5 135.947 117.164İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 120.164 101.540İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar15.783 15.624Diğer Borçlar11 1.847.486 5.576.172İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.782.060 5.418.727İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar65.426 157.445Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 2.661.102ARA TOPLAM27.644.535 5.693.336TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.644.535 5.693.336UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar12 213.960 166.812Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar213.960 166.812Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 77.599.872 65.595.668TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER77.813.832 65.762.480TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER105.458.367 71.455.816ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.239.113.171 1.958.300.807Ödenmiş Sermaye13 28.125.000 28.125.000Geri Alınmış Paylar (-)-23.538.074 -20.482.527Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 675.000 675.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)714.275.595 702.584.701Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)714.275.595 702.584.701Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 714.275.595 702.584.701Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.259.612.377 1.013.830.499Yabancı Para Çevrim Farkları1.259.612.377 1.013.830.499Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler42.458.529 37.312.916Yasal Yedekler42.458.529 37.312.916Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları149.920.251 171.858.238Net Dönem Karı veya Zararı67.584.493 24.396.980TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.239.113.171 1.958.300.807TOPLAM KAYNAKLAR2.344.571.538 2.029.756.623Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 49.033.084 78.840.633TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)49.033.084 78.840.633BRÜT KAR (ZARAR)49.033.084 78.840.633Genel Yönetim Giderleri18 -20.265.111 -20.990.483Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.348.791 8.090Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-302.342 -48.944ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.814.422 57.809.296Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 9.906.898 17.004.406Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -1.632.600 -4.382.005Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar17 36.705.296 -22.229.380FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)77.794.016 48.202.317SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)77.794.016 48.202.317Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.209.523 -23.805.337Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -8.974.910 -23.372.518Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -1.234.613 -432.819SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)67.584.493 24.396.980DÖNEM KARI (ZARARI)67.584.493 24.396.980Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları67.584.493 24.396.980Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,02403000 0,00867400Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar44.331.759 71.474.677Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları44.331.759 71.474.677Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar213.521.197 520.977.018Yabancı Para Çevrim Farkları250.655.942 543.953.414Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-34.918.157 -19.402.662Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.216.588 -3.573.734Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.216.588 -3.573.734DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)257.852.956 592.451.695TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)325.437.449 616.848.675Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları325.437.449 616.848.675http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824064BIST