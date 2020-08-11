***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.125.000 -20.482.527 675.000 702.584.701 1.013.830.499 37.312.916 171.858.238 24.396.980 1.958.300.807 1.958.300.807Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-373.984 2.090.066 22.680.898 -24.396.980 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22.775.636 180.137.865 19.647.469 222.560.970 222.560.970Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-41.569.538 -41.569.538 -41.569.538Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.055.547 3.055.547 -3.055.547 -3.055.547 -3.055.547Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler28.125.000 -23.538.074 675.000 724.986.353 1.193.968.364 42.458.529 149.914.051 19.647.469 2.136.236.692 2.136.236.692Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.125.000 -23.538.074 675.000 714.275.595 1.259.612.377 42.458.529 149.920.251 67.584.493 2.239.113.171 2.239.113.171Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler4.587.872 62.996.621 -67.584.493 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-18.573.364 343.253.791 -119.882 475.663 52.383.560 377.419.768 377.419.768Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-47.285.162 -47.285.162 -47.285.162Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler28.125.000 -23.538.074 675.000 695.702.231 1.602.866.168 -119.882 475.663 47.046.401 165.631.710 52.383.560 2.569.247.777 2.569.247.777Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.225.720 36.629.657Dönem Karı (Zararı)52.383.560 19.647.469Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-10.131.122 12.051.926Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21.439 -4.485.817Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.798.310 -2.613.207Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.865.210 -1.146.228Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-20.572.894 13.838.140İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-20.572.894 13.838.140Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13.353.433 6.459.038Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-18.026.718 4.930.262Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-26.828.595Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-187.783İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-187.783Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-66.088 26.126İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-83.556 -20.721İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17.468 46.847Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.534 -990.663İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-112.372 -929.991İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)95.838 -60.672İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.884.499 6.082.582Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları24.225.720 36.629.657YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.597.063 708.732Alınan Faiz1.589.771 6.585.011Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.186.834 -5.876.279FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-51.098.873 -45.150.404İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-3.055.547İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.055.547Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.640.808Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.640.808Ödenen Temettüler-47.285.162 -41.569.538Ödenen Faiz-1.172.903 -525.319YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-36.470.216 -7.812.015Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi69.141.397 36.566.977NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.671.181 28.754.962DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ455.336.726 389.265.902DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ488.007.907 418.020.864Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 488.007.907 455.336.726Finansal Yatırımlar4 26.828.595Ticari Alacaklar192 9.243İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar192 9.243Türev Araçlar748.660Diğer Dönen Varlıklar7 12.343.470 17.495.511İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12.343.470 17.495.511ARA TOPLAM527.928.824 472.841.480TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR527.928.824 472.841.480DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1.855.694.068 1.628.033.412Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 302.101.809 243.685.609Diğer Duran Varlıklar5.515 11.037TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.157.801.392 1.871.730.058TOPLAM VARLIKLAR2.685.730.216 2.344.571.538KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 20.359.192 23.000.000Ticari Borçlar69.859 135.947İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 36.608 120.164İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar33.251 15.783Diğer Borçlar1.830.952 1.847.486İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.669.688 1.782.060İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar161.264 65.426Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 4.922.797 2.661.102ARA TOPLAM27.182.800 27.644.535TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.182.800 27.644.535UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar235.399 213.960Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar235.399 213.960Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 89.064.240 77.599.872TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER89.299.639 77.813.832TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER116.482.439 105.458.367ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.569.247.777 2.239.113.171Ödenmiş Sermaye28.125.000 28.125.000Geri Alınmış Paylar (-)-23.538.074 -23.538.074Paylara İlişkin Primler (İskontolar)675.000 675.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)695.702.231 714.275.595Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)695.702.231 714.275.595Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)695.702.231 714.275.595Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.603.221.949 1.259.612.377Yabancı Para Çevrim Farkları1.602.866.168 1.259.612.377Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-119.882Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-119.882Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar475.663Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler47.046.401 42.458.529Yasal Yedekler47.046.401 42.458.529Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları165.631.710 149.920.251Net Dönem Karı veya Zararı52.383.560 67.584.493TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.569.247.777 2.239.113.171TOPLAM KAYNAKLAR2.685.730.216 2.344.571.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 31.845.445 48.575.912 19.832.840 29.888.646TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)31.845.445 48.575.912 19.832.840 29.888.646BRÜT KAR (ZARAR)31.845.445 48.575.912 19.832.840 29.888.646Genel Yönetim Giderleri-10.629.498 -13.657.478 -3.415.263 -4.544.706Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler381 5.506 363 5.140Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-35.465 -327.143 -14.563 -150.122ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.180.863 34.596.797 16.403.377 25.198.958Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.971.415 6.585.011 2.842.049 2.537.611Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-44.304 -3.971.804 -14.911 137.643Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 39.757.820 -11.103.497 17.747.711 -7.018.258FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)66.865.794 26.106.507 36.978.226 20.855.954Finansman Giderleri-1.128.801 -541.872SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)65.736.993 26.106.507 36.436.354 20.855.954Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.353.433 -6.459.038 -5.135.541 -1.602.295Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -12.699.552 -5.876.279 -4.918.510 -1.248.708Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 -653.881 -582.759 -217.031 -353.587SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)52.383.560 19.647.469 31.300.813 19.253.659DÖNEM KARI (ZARARI)52.383.560 19.647.469 31.300.813 19.253.659Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları52.383.560 19.647.469 31.300.813 19.253.659Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,01862500 0,00698600 0,01112900 0,00684600Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-19.550.909 23.974.354 46.362.000 7.719.439Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-19.550.909 23.974.354 46.362.000 7.719.439Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar344.587.117 178.939.147 124.490.520 41.367.734Yabancı Para Çevrim Farkları343.253.791 181.806.048 129.082.743 38.420.571Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)343.253.791 181.806.048 129.082.743 38.420.571Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-153.696 -153.696Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar594.579 -1.668.183 -2.692.800 3.333.136Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler892.443 -1.198.718 -1.745.727 -385.973Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri892.443 -1.198.718 -1.745.727 -385.973DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)325.036.208 202.913.501 170.852.520 49.087.173TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)377.419.768 222.560.970 202.153.333 68.340.832Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları377.419.768 222.560.970 202.153.333 68.340.832http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868204BIST