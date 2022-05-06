***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.125.000 -23.538.074 675.000 961.494.921 1.825.003.774 -64.934 -210.012 47.046.401 165.631.710 152.571.685 3.156.735.471 3.156.735.471Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler7.363.090 145.208.595 -152.571.685 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-39.767.958 398.740.453 64.934 237.828 55.553.329 414.828.586 414.828.586Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-75.037.152 -75.037.152 -75.037.152Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler28.125.000 0 0 0 0 -23.538.074 0 675.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921.726.963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.816 0 0 54.409.491 0 0 0 235.803.153 55.553.329 0 3.496.526.905 3.496.526.905Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.125.000 -23.538.074 675.000 842.783.842 4.270.884.156 0 0 54.409.491 235.803.153 274.644.415 5.683.786.983 5.683.786.983Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 274.644.415 -274.644.415 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.496.719 687.713.539 0 0 228.216.062 898.432.882 898.432.882Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler28.125.000 0 0 0 0 -23.538.074 0 675.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 825.287.123 0 4.958.597.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.409.491 0 0 0 510.447.568 228.216.062 0 6.582.219.865 6.582.219.865Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI426.634.566 122.798.008Dönem Karı (Zararı)228.216.062 55.553.329Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler201.011.033 73.419.475Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-517.396 63.194Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.153.540 -1.069.972Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler293.965.085 96.159.409Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-98.881.825 -34.359.709İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-98.881.825 -34.359.709Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.291.629 12.626.553İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.592.529 -6.174.796Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.975 -51.467İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.975 -53.919İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 2.452Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-570.600 -375.136İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-570.600 -375.136Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler339.806 182.707İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)410.624 28.733İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-70.818 153.974Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-347.664 3.408.419İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-344.511 -734.052İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.153 4.142.471İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.008.096 -9.339.319Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları426.634.566 122.798.008YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.073.632 37.626.914Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 28.519.846Ödenen Faiz-1.767.655 -2.216.024Alınan Faiz614.115 3.285.997Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.920.092 8.037.095FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.746.888 -74.509.153Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.746.888 527.999Kredilerden Nakit Girişleri4.746.888 527.999Ödenen Temettüler0 -75.037.152YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)426.307.822 85.915.769Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi10.072.276 69.575.951NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)436.380.098 155.491.720DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ78.350.995 518.236.620DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ514.731.093 673.728.340Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 514.731.093 78.350.995Ticari Alacaklar5.975 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 5.975 0Peşin Ödenmiş Giderler570.600 0Diğer Dönen Varlıklar7 18.336.536 16.211.941İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18.336.536 16.211.941ARA TOPLAM533.644.204 94.562.936TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR533.644.204 94.562.936DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.579.191.682 2.301.716.147Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 3.752.196.241 3.534.538.092Diğer Duran Varlıklar0 116.499TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.331.387.923 5.836.370.738TOPLAM VARLIKLAR6.865.032.127 5.930.933.674KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 36.240.050 31.493.162Ticari Borçlar460.815 121.009İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 442.862 32.238İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar17.953 88.771Diğer Borçlar1.345.263 1.692.927İlişkili Taraflara Diğer Borçlar953.239 1.297.750İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar392.024 395.177Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 4.835.988 3.807.318Kısa Vadeli Karşılıklar187.583 407.380Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar187.583 407.380ARA TOPLAM43.069.699 37.521.796TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.069.699 37.521.796UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar158.936 456.535Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar158.936 456.535Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 239.583.627 209.168.360TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER239.742.563 209.624.895TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER282.812.262 247.146.691ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.582.219.865 5.683.786.983Ödenmiş Sermaye28.125.000 28.125.000Geri Alınmış Paylar (-)-23.538.074 -23.538.074Paylara İlişkin Primler (İskontolar)675.000 675.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)825.287.123 842.783.842Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)825.287.123 842.783.842Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)825.287.123 842.783.842Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.958.597.695 4.270.884.156Yabancı Para Çevrim Farkları4.958.597.695 4.270.884.156Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler54.409.491 54.409.491Yasal Yedekler54.409.491 54.409.491Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları510.447.568 235.803.153Net Dönem Karı veya Zararı228.216.062 274.644.415TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.582.219.865 5.683.786.983TOPLAM KAYNAKLAR6.865.032.127 5.930.933.674Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 146.742.889 39.673.791TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)146.742.889 39.673.791BRÜT KAR (ZARAR)146.742.889 39.673.791Genel Yönetim Giderleri-12.627.353 -7.550.885Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler321.242 798.308Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-5.863 -8.499ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)134.430.915 32.912.715Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.962.606 3.285.997Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.767.655 -2.378.539Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 98.881.825 34.359.709FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)233.507.691 68.179.882SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)233.507.691 68.179.882Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.291.629 -12.626.553Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -4.700.229 -12.048.585Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 -591.400 -577.968SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)228.216.062 55.553.329DÖNEM KARI (ZARARI)228.216.062 55.553.329Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları228.216.062 55.553.329Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 0,08114300 0,01975200Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-18.417.599 -41.861.008Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-18.417.599 -41.861.008Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar688.634.419 401.136.265Yabancı Para Çevrim Farkları687.713.539 398.740.453Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)687.713.539 398.740.453Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 81.168Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 297.285Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler920.880 2.017.359Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri920.880 2.017.359DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)670.216.820 359.275.257TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)898.432.882 414.828.586Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları898.432.882 414.828.586http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027379BIST