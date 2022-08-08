***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI449.988.021 92.917.332Dönem Karı (Zararı)497.619.782 87.044.894Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-43.670.151 8.390.893Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-700.984 83.192Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.049.807 -812.208Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler320.475.115 66.314.058Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-374.500.200 -73.738.827İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-374.500.200 -73.738.827Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 10.006.111 16.544.678İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.961.610 -2.518.455Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-43.786 2.452İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-43.786 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 2.452Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-509.739 -255.210Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.868 58.446İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)33.776 65.734İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-53.644 -7.288Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler84.663 -624.170İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)175.753 -734.052İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-91.090 109.882İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.472.880 -1.699.973Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları449.988.021 92.917.332YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.189.276 -556.045.852İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -580.069.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 28.519.846Ödenen Faiz-4.207.501 -3.819.580Alınan Faiz3.157.694 4.631.788Vergi İadeleri (Ödemeleri)-9.139.469 -5.308.906FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-174.127.558 -85.280.781Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.467.154 -10.243.629Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.467.154 -10.243.629Ödenen Temettüler-171.660.404 -75.037.152YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)265.671.187 -548.409.301Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi22.241.359 96.092.111NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)287.912.546 -452.317.190DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ78.350.995 518.236.620DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ366.263.541 65.919.430Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.125.000 -23.538.074 675.000 961.494.921 1.825.003.774 -64.934 -210.012 47.046.401 165.631.710 152.571.685 3.156.735.471 3.156.735.471Transferler7.363.090 145.208.595 -152.571.685 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-46.636.978 568.739.853 84.181 210.012 87.044.894 609.441.962 609.441.962Kar Payları-75.037.152 -75.037.152 -75.037.152Dönem Sonu Bakiyeler28.125.000 -23.538.074 675.000 914.857.943 2.393.743.627 19.247 0 54.409.491 235.803.153 87.044.894 3.691.140.281 3.691.140.281Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.125.000 -23.538.074 675.000 842.783.842 4.270.884.156 0 0 54.409.491 235.803.153 274.644.415 5.683.786.983 5.683.786.983Transferler17.025.415 257.619.000 -274.644.415 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29.226.511 1.533.531.962 497.619.782 2.060.378.255 2.060.378.255Kar Payları-171.660.404 -171.660.404 -171.660.404Dönem Sonu Bakiyeler28.125.000 -23.538.074 675.000 872.010.353 5.804.416.118 0 0 71.434.906 321.761.749 497.619.782 7.572.504.834 7.572.504.834Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 366.263.541 78.350.995Ticari Alacaklar43.786 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 43.786 0Peşin Ödenmiş Giderler509.739 0Diğer Dönen Varlıklar7 19.794.389 16.211.941İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19.794.389 16.211.941ARA TOPLAM386.611.455 94.562.936TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR386.611.455 94.562.936DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.985.865.002 2.301.716.147Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 4.518.106.027 3.534.538.092Diğer Duran Varlıklar6.931 116.499TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.503.977.960 5.836.370.738TOPLAM VARLIKLAR7.890.589.415 5.930.933.674KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 29.026.008 31.493.162Ticari Borçlar101.141 121.009İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 66.014 32.238İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar35.127 88.771Diğer Borçlar1.777.590 1.692.927İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.473.503 1.297.750İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar304.087 395.177Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 7.431.455 3.807.318Kısa Vadeli Karşılıklar37.571 407.380Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar37.571 407.380ARA TOPLAM38.373.765 37.521.796TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.373.765 37.521.796UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar125.360 456.535Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar125.360 456.535Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 279.585.456 209.168.360TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER279.710.816 209.624.895TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER318.084.581 247.146.691ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.572.504.834 5.683.786.983Ödenmiş Sermaye28.125.000 28.125.000Geri Alınmış Paylar (-)-23.538.074 -23.538.074Paylara İlişkin Primler (İskontolar)675.000 675.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)872.010.353 842.783.842Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)872.010.353 842.783.842Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)872.010.353 842.783.842Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.804.416.118 4.270.884.156Yabancı Para Çevrim Farkları5.804.416.118 4.270.884.156Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler71.434.906 54.409.491Yasal Yedekler71.434.906 54.409.491Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları321.761.749 235.803.153Net Dönem Karı veya Zararı497.619.782 274.644.415TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.572.504.834 5.683.786.983TOPLAM KAYNAKLAR7.890.589.415 5.930.933.674Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 156.484.937 42.298.669 9.742.048 2.624.878TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)156.484.937 42.298.669 9.742.048 2.624.878BRÜT KAR (ZARAR)156.484.937 42.298.669 9.742.048 2.624.878Genel Yönetim Giderleri-23.782.236 -14.181.992 -11.154.883 -6.631.107Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler484.567 858.551 163.325 60.243Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-22.040 -21.764 -16.177 -13.265ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)133.165.228 28.953.464 -1.265.687 -3.959.251Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.167.966 4.716.861 2.205.360 1.430.864Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-4.207.501 -3.819.580 -2.439.846 -1.441.041Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 374.500.200 73.738.827 275.618.375 39.379.118FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)507.625.893 103.589.572 274.118.202 35.409.690SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)507.625.893 103.589.572 274.118.202 35.409.690Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.006.111 -16.544.678 -4.714.482 -3.918.125Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -11.377.264 -14.681.506 -6.677.035 -2.632.921Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 1.371.153 -1.863.172 1.962.553 -1.285.204SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)497.619.782 87.044.894 269.403.720 31.491.565DÖNEM KARI (ZARARI)497.619.782 87.044.894 269.403.720 31.491.565Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları497.619.782 87.044.894 269.403.720 31.491.565Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,17693100 0,03094900 0,09578800 0,01119700Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar30.764.748 -49.091.556 49.182.347 -7.230.548Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları30.764.748 -49.091.556 49.182.347 -7.230.548Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.531.993.725 571.488.624 843.359.306 170.352.359Yabancı Para Çevrim Farkları1.533.531.962 568.739.853 845.818.423 169.999.400Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)1.533.531.962 568.739.853 845.818.423 169.999.400Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 105.226 0 24.058Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 262.515 0 -34.770Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.538.237 2.381.030 -2.459.117 363.671Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 -1.538.237 2.381.030 -2.459.117 363.671DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.562.758.473 522.397.068 892.541.653 163.121.811TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.060.378.255 609.441.962 1.161.945.373 194.613.376Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.060.378.255 609.441.962 1.161.945.373 194.613.376http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053190BIST