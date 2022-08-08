***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 19:42
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
449.988.021 92.917.332
Dönem Karı (Zararı)
497.619.782 87.044.894
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-43.670.151 8.390.893
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-700.984 83.192
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.049.807 -812.208
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
320.475.115 66.314.058
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-374.500.200 -73.738.827
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-374.500.200 -73.738.827
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 10.006.111 16.544.678
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.961.610 -2.518.455
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.786 2.452
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-43.786 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 2.452
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-509.739 -255.210
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.868 58.446
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33.776 65.734
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-53.644 -7.288
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
84.663 -624.170
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
175.753 -734.052
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-91.090 109.882
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.472.880 -1.699.973
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
449.988.021 92.917.332
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.189.276 -556.045.852
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -580.069.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 28.519.846
Ödenen Faiz
-4.207.501 -3.819.580
Alınan Faiz
3.157.694 4.631.788
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.139.469 -5.308.906
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-174.127.558 -85.280.781
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.467.154 -10.243.629
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.467.154 -10.243.629
Ödenen Temettüler
-171.660.404 -75.037.152
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
265.671.187 -548.409.301
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
22.241.359 96.092.111
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
287.912.546 -452.317.190
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
78.350.995 518.236.620
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
366.263.541 65.919.430
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 961.494.921 1.825.003.774 -64.934 -210.012 47.046.401 165.631.710 152.571.685 3.156.735.471 3.156.735.471
Transferler
7.363.090 145.208.595 -152.571.685 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.636.978 568.739.853 84.181 210.012 87.044.894 609.441.962 609.441.962
Kar Payları
-75.037.152 -75.037.152 -75.037.152
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 914.857.943 2.393.743.627 19.247 0 54.409.491 235.803.153 87.044.894 3.691.140.281 3.691.140.281
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 842.783.842 4.270.884.156 0 0 54.409.491 235.803.153 274.644.415 5.683.786.983 5.683.786.983
Transferler
17.025.415 257.619.000 -274.644.415 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.226.511 1.533.531.962 497.619.782 2.060.378.255 2.060.378.255
Kar Payları
-171.660.404 -171.660.404 -171.660.404
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 872.010.353 5.804.416.118 0 0 71.434.906 321.761.749 497.619.782 7.572.504.834 7.572.504.834
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 366.263.541 78.350.995
Ticari Alacaklar
43.786 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 43.786 0
Peşin Ödenmiş Giderler
509.739 0
Diğer Dönen Varlıklar
7 19.794.389 16.211.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19.794.389 16.211.941
ARA TOPLAM
386.611.455 94.562.936
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
386.611.455 94.562.936
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 2.985.865.002 2.301.716.147
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 4.518.106.027 3.534.538.092
Diğer Duran Varlıklar
6.931 116.499
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.503.977.960 5.836.370.738
TOPLAM VARLIKLAR
7.890.589.415 5.930.933.674
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 29.026.008 31.493.162
Ticari Borçlar
101.141 121.009
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 66.014 32.238
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
35.127 88.771
Diğer Borçlar
1.777.590 1.692.927
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.473.503 1.297.750
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
304.087 395.177
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 7.431.455 3.807.318
Kısa Vadeli Karşılıklar
37.571 407.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
37.571 407.380
ARA TOPLAM
38.373.765 37.521.796
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.373.765 37.521.796
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
125.360 456.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
125.360 456.535
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 279.585.456 209.168.360
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
279.710.816 209.624.895
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
318.084.581 247.146.691
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.572.504.834 5.683.786.983
Ödenmiş Sermaye
28.125.000 28.125.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-23.538.074 -23.538.074
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
675.000 675.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
872.010.353 842.783.842
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
872.010.353 842.783.842
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
872.010.353 842.783.842
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.804.416.118 4.270.884.156
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.804.416.118 4.270.884.156
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
71.434.906 54.409.491
Yasal Yedekler
71.434.906 54.409.491
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
321.761.749 235.803.153
Net Dönem Karı veya Zararı
497.619.782 274.644.415
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.572.504.834 5.683.786.983
TOPLAM KAYNAKLAR
7.890.589.415 5.930.933.674
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 156.484.937 42.298.669 9.742.048 2.624.878
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
156.484.937 42.298.669 9.742.048 2.624.878
BRÜT KAR (ZARAR)
156.484.937 42.298.669 9.742.048 2.624.878
Genel Yönetim Giderleri
-23.782.236 -14.181.992 -11.154.883 -6.631.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
484.567 858.551 163.325 60.243
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-22.040 -21.764 -16.177 -13.265
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
133.165.228 28.953.464 -1.265.687 -3.959.251
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.167.966 4.716.861 2.205.360 1.430.864
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4.207.501 -3.819.580 -2.439.846 -1.441.041
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 374.500.200 73.738.827 275.618.375 39.379.118
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
507.625.893 103.589.572 274.118.202 35.409.690
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
507.625.893 103.589.572 274.118.202 35.409.690
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.006.111 -16.544.678 -4.714.482 -3.918.125
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -11.377.264 -14.681.506 -6.677.035 -2.632.921
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 1.371.153 -1.863.172 1.962.553 -1.285.204
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
497.619.782 87.044.894 269.403.720 31.491.565
DÖNEM KARI (ZARARI)
497.619.782 87.044.894 269.403.720 31.491.565
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
497.619.782 87.044.894 269.403.720 31.491.565
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 0,17693100 0,03094900 0,09578800 0,01119700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30.764.748 -49.091.556 49.182.347 -7.230.548
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
30.764.748 -49.091.556 49.182.347 -7.230.548
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.531.993.725 571.488.624 843.359.306 170.352.359
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.533.531.962 568.739.853 845.818.423 169.999.400
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.533.531.962 568.739.853 845.818.423 169.999.400
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 105.226 0 24.058
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 262.515 0 -34.770
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.538.237 2.381.030 -2.459.117 363.671
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -1.538.237 2.381.030 -2.459.117 363.671
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.562.758.473 522.397.068 892.541.653 163.121.811
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.060.378.255 609.441.962 1.161.945.373 194.613.376
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.060.378.255 609.441.962 1.161.945.373 194.613.376
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053190
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