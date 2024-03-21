Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.03.2024 18:25
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul'un Toplantıya Davet Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 21.03.2024
Genel Kurul Tarihi 17.04.2024
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.04.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi
3 - 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması
5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması
6 - Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması
7 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
8 - Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
9 - 2023 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
10 - 2024 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi
11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
12 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması
13 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 OGK Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 21 Mart 2024 tarihinde toplanarak, Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 17 Nisan 2024 Çarşamba günü, saat 11.00'de, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, şirketin www.borusanyatirim.com internet adresinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261206


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.141
Değişim :  2,07% |  185,58
Açılış :  9.036  
Önceki Kapanış :  8.955  
En Düşük
9.020 En Yüksek
9.193
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VESTL 85,80 3.188.024.050 % 10,00  
QNBFL 189,20 29.955.021 % 10,00  
TRILC 15,18 298.834.003 % 10,00  
RODRG 99,00 31.722.949 % 10,00  
EKIZ 78,70 5.057.026 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,9937 32,0271 % -1,06  
Euro 34,8379 34,9059 % -1,35  
Sterlin 41,3603 41,5677 % -2,18  
Frank 36,3525 36,5347 % -2,51  
Riyal 8,7053 8,7489 % -1,27  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,81 24,84 % 0,66  
Platin 910,67 911,84 % 0,66  
Paladyum 1.012,15 1.014,83 % 0,66  
Brent Pet. 85,42 85,42 % 0,66  
Altın Ons 2.183,00 2.183,30 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru