***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul'un Toplantıya Davet Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 21.03.2024Genel Kurul Tarihi 17.04.2024Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.04.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi)Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi3 - 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması6 - Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması7 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi8 - Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi9 - 2023 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi10 - 2024 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi12 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması13 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 OGK Davet İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz 21 Mart 2024 tarihinde toplanarak, Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 17 Nisan 2024 Çarşamba günü, saat 11.00'de, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, şirketin www.borusanyatirim.com internet adresinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261206BIST