***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 02.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Daha düşük bir oran uygulanmamıştır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRYT00027 Peşin 2,4037777 240,37777 0 2,4037777 240,37777B Grubu, BRYAT, TRABRYAT91Q2 Peşin 2,4037777 240,37777 15 2,0432110 204,3211Nakit Kar Payı Ödeme Zaman AralığıNakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)31.05.2021Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRYT00027 0 0B Grubu, BRYAT, TRABRYAT91Q2 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz toplanarak, 2020 yılı karının dağıtımı hususunda2020 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 1.165.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 66.200.000 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, kalanın şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, böylelikle 2020 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 240,38, net % 204,32 oranında toplam 67.606.250 TL kar payının 31.05.2021 tarihine kadar nakden ödenmesi hususunun 26 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına ve ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Borusan Yatırım Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 28.125.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 5.625.000Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 173.431.421 147.447.1114. Vergiler ( - ) 20.859.736 20.722.8245. Net Dönem Kârı 152.571.685 126.724.2876. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 152.571.685 126.724.287Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.886.600 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 154.458.285 126.724.28711. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.406.250 1.406.250* Nakit 1.406.250 1.406.250* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 1.165.000 1.165.000* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 1.165.000 1.165.000* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 6.265.902 6.265.90215. Ortaklara İkinci Kâr Payı 66.200.000 66.200.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 7.363.090 7.363.09017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 70.171.443 44.324.04520. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 13.521.250 0 8,86 2,4038 240,38B Grubu 45.972.250 0 30,13 2,0432 204,32TOPLAM 59.493.500 0 38,99 2,1153 211,53Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıYönetim Kurulumuz toplanarak, 2020 yılı karının dağıtımı hususunda2020 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 1.165.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 66.200.000 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, kalanın şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, böylelikle 2020 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 240,38, net % 204,32 oranında toplam 67.606.250 TL kar payının 31.05.2021 tarihine kadar nakden ödenmesi hususunun 26 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına ve ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914485BIST