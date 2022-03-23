Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.03.2022 16:07
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 23.03.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Daha düşük bir oran uygulanmamıştır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Daha düşük bir oran uygulanmamıştır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRYT00027 Peşin 5,7083173 570,83173 0 5,7083173 570,83173
B Grubu, BRYAT, TRABRYAT91Q2 Peşin 5,7083173 570,83173 10 5,1374855 513,74855

Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
29.04.2022

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:092.181
Değişim :  -0,36% |  -7,91
Açılış :  2.195  
Önceki Kapanış :  2.189  
En Yüksek
2.204 En Düşük
2.170
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ENSRI 16,94 36.427.449 % 10,00  
NETAS 17,93 24.224.558 % 10,00  
GZNMI 38,34 34.621.662 % 9,98  
KUTPO 46,56 104.338.075 % 9,97  
ISYAT 4,15 84.091.644 % 9,79  
daha fazla
16:07 Alış Satış %  
Dolar 14,8430 14,8474 % 0,17  
Euro 16,2900 16,3000 % -0,37  
Sterlin 19,5288 19,6267 % -0,40  
Frank 15,8258 15,9211 % -0,04  
Riyal 3,9455 3,9653 % 0,11  
daha fazla
16:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.933 10,82  
Altın Gr. 920 920 3,74  
Cumhuriyet 6.098 6.190 27,00  
Tam 6.071 6.223 40,29  
Yarım 2.935 3.010 19,49  
Çeyrek 1.472 1.505 9,74  
Gümüş.Ons 25,02 25,06 0,25  
Gümüş Gr. 11,90 11,91 0,09  
B. Petrol 120 120 4,25  
Seans Raporu 16:07
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru