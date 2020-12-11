***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.12.2020 17:10
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 11.12.2020 tarih ve BİAŞ-2- 5017 sayı ile yapılması istenen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin bilgilendirmedir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892831
BIST
16:591.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,71
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.364
En Düşük
1.343
16:597,8636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0267
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8508
16:599,5360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0559
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5246
16:59465,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,52
|Açılış
|: 465,31
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
464,03
BIST En Aktif Hisseler16:59
|NIBAS
|82,50
|30.447.358
|% 10,00
|
|LINK
|56,65
|84.518.621
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|205.032.171
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.840.348
|% 10,00
|
|EPLAS
|22,66
|1.214.230
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|SELEC
|15,29
|81.651.282
|% -6,88
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|SAFKR
|12,50
|5.750.098
|% -6,02
|
|GARAN
|9,50
|2.323.442.780
|% 0,00
|
|SISE
|7,16
|2.274.672.967
|% 0,00
|
|PETKM
|4,81
|1.427.274.331
|% 1,91
|
|TUPRS
|101,00
|1.335.357.679
|% 3,43
|
|DOHOL
|3,12
|1.251.007.954
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,12
|1.251.007.954
|% 2,30
|
|SISE
|7,16
|2.274.672.967
|% 0,00
|
|TSKB
|1,79
|566.413.057
|% -2,19
|
|YKBNK
|2,98
|895.760.742
|% 1,36
|
|PETKM
|4,81
|1.427.274.331
|% 1,91
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8554
|7,8636
|% -0,34
|
|Euro
|9,5228
|9,5360
|% -0,58
|
|Sterlin
|10,3354
|10,3873
|% -1,22
|
|Frank
|8,8084
|8,8615
|% -0,62
|
|Riyal
|2,0912
|2,1017
|% -0,32
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|4,08
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.139
|-1,00
|
|Tam
|3.071
|3.148
|-4,56
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|-2,20
|
|Çeyrek
|744
|761
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,03
|
|B. Petrol
|50,05
|50,05
|-0,20
|
Seans Raporu
16:59
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