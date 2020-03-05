***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2020 16:33
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere aşağıda isimleri bulunan iki aday, "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak belirlenmiştir. Yönetim kurulu bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri, bağımsız adaylık beyanları ve konuya ilişkin yönetim kurulu raporları ekte yer almaktadır.
Necmi Rıza Bozantı
Hakkı Atasagun
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824571
BIST
18:05111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.029,70
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
18:056,1187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0406
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1234
En Düşük
6,0635
18:056,8529
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0834
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8545
En Düşük
6,7574
18:05326,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 5,96
|Açılış
|: 326,15
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
326,94
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.194.695
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.067.431
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.271.170
|% 14,91
|
|BURVA
|16,50
|383.211
|% 13,32
|
|QNBFB
|51,70
|1.735.733
|% 10,94
|
|ISKUR
|420.000,00
|420.000
|% -16,83
|
|YKGYO
|2,97
|59.906.234
|% -10,81
|
|OZRDN
|2,22
|26.771
|% -7,50
|
|PENGD
|4,41
|24.576.661
|% -7,16
|
|EMKEL
|1,70
|377.981
|% -6,08
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 1,68
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% -1,04
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8798
|7,9193
|% 1,07
|
|Frank
|6,4101
|6,4487
|% 1,31
|
|Riyal
|1,6241
|1,6322
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|19,39
|
|Altın Gr.
|326
|326
|5,82
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,27
|17,29
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,03
|
|B. Petrol
|51,26
|51,26
|0,13
|