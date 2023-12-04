***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2023 18:26
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 23.12.2022 tarihli ÖDA ile duyurulan,
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 134. maddesi uyarınca 2018,2019,2020,2021 dönemlerine ilişkin vergi kanunları yönünden Şirketimiz için yürütmekte olduğu sınırlı inceleme kapsamında, 2018 yılına ilişkin inceleme, Şirketimiz tarafından toplam 318.468,98 Türk Lirası ödenmesi suretiyle sonuçlandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222107
BIST
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18:058.087
En Düşük
|Değişim
|: 0,76%
|| 60,97
|Açılış
|: 8.051
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|Önceki Kapanış
|: 8.026
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7.962
En Yüksek
8.108
18:0528,9196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
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|Açılış
|: 28,9250
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|Önceki Kapanış
|: 28,9300
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29,2476
En Düşük
28,7960
18:0531,3075
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 31,4500
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|Açılış
|: 1.881,52
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|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
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1.997,75
En Düşük
1.878,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKOS
|33,00
|137.614.917
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|103.397.395
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|44.741.926
|% 10,00
|
|LINK
|231,00
|56.285.296
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,50
|94.843.878
|% 10,00
|
|SODSN
|88,20
|3.752.088
|% -10,00
|
|DAPGM
|35,64
|1.081.800.452
|% -10,00
|
|POLTK
|13.657,50
|144.471.083
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.845,00
|344.434.678
|% -10,00
|
|SNPAM
|174,90
|16.339.706
|% -9,98
|
|THYAO
|262,00
|10.598.116.441
|% 0,48
|
|ISCTR
|22,68
|3.965.273.193
|% 2,81
|
|SASA
|53,55
|3.673.797.912
|% 2,39
|
|YKBNK
|20,52
|3.359.360.485
|% 3,53
|
|TUPRS
|154,10
|3.293.086.753
|% 0,52
|
|EKGYO
|7,49
|1.681.588.189
|% 1,90
|
|ISCTR
|22,68
|3.965.273.193
|% 2,81
|
|YKBNK
|20,52
|3.359.360.485
|% 3,53
|
|ODAS
|11,29
|1.685.948.034
|% 4,44
|
|ZOREN
|5,01
|596.730.131
|% -0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9144
|28,9196
|% 0,08
|
|Euro
|31,2885
|31,3075
|% -0,49
|
|Sterlin
|36,3481
|36,5304
|% -0,73
|
|Frank
|32,9676
|33,1662
|% -0,42
|
|Riyal
|7,6856
|7,7241
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,49
|24,53
|% 0,66
|
|Platin
|920,11
|921,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|976,91
|979,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,23
|78,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,74
|2.024,02
|% 0,66
|