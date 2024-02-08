***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.02.2024 tarihinde Şirketimiz tarafından II - 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") hükümleri kapsamında, Sn. Ahmet Murat SELEK'in ve Sn. Hakkı ATASAGUN'un yapılacak ilk seçimli Genel Kurul toplantısında "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları" olarak Genel Kurulun onayına sunulabilmesi için Tebliğ'in 4.3.7. no.lu maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na uygun görüş talebiyle başvurulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248124BIST