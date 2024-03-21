***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz toplanarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2023 tarih ve E-29833736-110.07.07-32193 sayılı yazısına istinaden, 17 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Ahmet Murat SELEK ve Sn. Hakkı ATASAGUN'un bağımsız üye adayı olarak belirlenmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261209BIST