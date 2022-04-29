***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postacyucesoy@borusan.com investor@borusan.combtahtaci@borusan.comYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoCEM YÜCESOY Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.05.2022 0 212 362 01 44 cyucesoy@borusan.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 211510/307938/913701BEGÜM TAHTACI Mali İşler Müdürü 14.05.2019 0 212 362 02 12 btahtaci@borusan.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025943BIST