***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaYönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan komitelerin görev ve çalışma esaslarının ekteki gibi belirlenmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025973BIST