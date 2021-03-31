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***BRYAT* *TSKB* *ISYAT* *ANHYT* *ARCLK* *SODSN* *AVISA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

31.03.2021 16:49



***BRYAT******TSKB******ISYAT******ANHYT******ARCLK******SODSN******AVISA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler ANHYT, ARCLK, AVISA, BRYAT, ISYAT, SODSN, TSKB

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TRAANHYT91O3 ANHYT Nakit Temettü Ödeme 71,16279 83,72093 31/03/2021 TRY
PAY SENEDİ ARÇELİK A.Ş. TRAARCLK91H5 ARCLK Nakit Temettü Ödeme 188,68532 221,98274 31/03/2021 TRY
PAY SENEDİ AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TRECUHE00018 AVISA Nakit Temettü Ödeme 37,77777 44,44444 31/03/2021 TRY
PAY SENEDİ BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. TRABRYAT91Q2 BRYAT Nakit Temettü Ödeme 204,3211 240,37777 31/03/2021 TRY
PAY SENEDİ İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRAISYAT91Q5 ISYAT Nakit Temettü Ödeme 15,6 15,6 31/03/2021 TRY
PAY SENEDİ SODAŞ SODYUM SANAYİ A.Ş. TRESODS00016 SODSN Nakit Temettü Ödeme 43,36144 51,01347 31/03/2021 TRY
PAY SENEDİ TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TRATSKBW91N0 TSKB Nakit Temettü Ödeme 2,22459 2,61717 31/03/2021 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922208


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NIBAS 19,04 7.835.252 % 9,99  
ARZUM 24,22 50.123.538 % 9,99  
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