***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
25.06.2021 14:55
***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944126
BIST
15:041.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,08
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.402
15:048,6927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0160
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6753
15:0410,3952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0107
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3652
15:04498,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,80
|Açılış
|: 499,07
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
499,45
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler15:04
|ALKA
|16,50
|4.563.384
|% 10,00
|
|TKURU
|224,00
|7.893.891
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.249.328
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|YAPRK
|32,26
|3.113.321
|% 9,95
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|31.479.669
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.310.014
|% -9,86
|
|BERA
|13,10
|135.683.257
|% -7,03
|
|RAYSG
|10,10
|1.208.481
|% -6,74
|
|THYAO
|14,42
|466.881.619
|% -1,30
|
|GARAN
|8,33
|381.194.704
|% -0,12
|
|KRDMD
|6,80
|334.430.969
|% 1,34
|
|FENER
|39,02
|317.993.938
|% 0,57
|
|VAKFN
|12,45
|301.738.696
|% -2,58
|
|EKGYO
|2,11
|181.536.143
|% -0,47
|
|YKBNK
|2,23
|163.467.075
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,80
|334.430.969
|% 1,34
|
|GARAN
|8,33
|381.194.704
|% -0,12
|
|PETKM
|5,49
|238.245.695
|% 0,92
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6912
|8,6927
|% -0,18
|
|Euro
|10,3901
|10,3952
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,0496
|12,1100
|% -0,34
|
|Frank
|9,4414
|9,4983
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3111
|2,3226
|% -0,18
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|9,26
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|0,00
|
|Tam
|3.286
|3.370
|-0,93
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-0,45
|
|Çeyrek
|796
|815
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,05
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|-0,14
|
Seans Raporu
15:04
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-
15:15TSGYO
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 805, 488 adet işlem
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15:14GLRYH
Yüzde -6.02 oranında düşüşle 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 559 adet işlem
-
15:13SAMAT
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 415, 696 adet işlem
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15:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 81 kaybederek (% -0.39 ) 1, 242
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15:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TKURU, ALKA, YAPRK, CASA, BAGFS, DENGE