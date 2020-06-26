***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25 90.000.000 42.875.376 436.665 125.294.773 29.453.817 9.233.213 -72.594.069 -70.521.476 154.178.299 -628.820 153.549.479Düzeltmelerden Sonraki Tutar25 90.000.000 42.875.376 436.665 125.294.773 29.453.817 9.233.213 -72.594.069 -70.521.476 154.178.299 -628.820 153.549.479Transferler25 -70.521.476 70.521.476 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25 -94.857.338 -94.857.338 -320.771 -95.178.109Dönem Karı (Zararı)25 -94.857.338 -94.857.338 -320.771 -95.178.109Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler25 90.000.000 42.875.376 436.665 125.294.773 29.453.817 9.233.213 -143.115.545 -94.857.338 59.320.961 -949.591 58.371.370Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25 90.000.000 42.875.376 436.665 125.294.773 29.453.817 9.233.213 -143.115.545 -94.857.338 59.320.961 -949.591 58.371.370Düzeltmelerden Sonraki Tutar25 90.000.000 42.875.376 436.665 125.294.773 29.453.817 9.233.213 -143.115.545 -94.857.338 59.320.961 -949.591 58.371.370Transferler25 -94.857.338 94.857.338 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25 -22.218.596 -22.218.596 -151.268 -22.369.864Dönem Karı (Zararı)25 -22.218.596 -22.218.596 -151.268 -22.369.864Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler25 90.000.000 42.875.376 436.665 125.294.773 29.453.817 9.233.213 -237.972.883 -22.218.596 37.102.365 -1.100.859 36.001.506Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-107.385.347 -162.429.579Dönem Karı (Zararı)-22.369.864 -95.178.109Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-22.369.864 -95.178.109Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler73.012.767 213.697.491Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18 25.680.276 27.591.702Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10 406.161 143.441Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 406.161 143.441Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-18.078.080 145.593.506Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -2.044.393 14.646Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler20 -16.033.687 145.578.860Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler62.324.680 78.483.891Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-51.338.252 -44.362.681Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler113.662.932 122.846.572Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 2.705.980 -38.115.049Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-26.250 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-158.028.250 -280.948.961Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-379.505 200.616Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-191.467.769 -322.751.472İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-191.028.989 -322.761.076İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-438.780 9.604Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 46.349 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -7.831.547 -3.567.001Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler232.327 3.102.162Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 -21.486.848 13.346.990Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.424.450 16.989.919İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.975.905 6.302.740İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)16.448.545 10.687.179Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-797.023 1.060.011İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler45.231.316 10.669.814Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)45.231.316 10.669.814Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-107.385.347 -162.429.579YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.094 101.821Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.252 122.894Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17-18 26.252 122.894Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.158 -21.073Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17-18 -24.158 -14.000Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17-18 0 -7.073FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI107.404.731 162.259.836Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri150.543.979 218.337.618İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış19.185.432 22.406.109Alınan Faiz51.338.252 44.362.681Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-113.662.932 -122.846.572YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.478 -67.922NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.478 -67.922DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ316.694 384.616DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ338.172 316.694Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 338.172 316.694Ticari Alacaklar7 0 26.656İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 26.656Diğer Alacaklar7 1.190.962.726 999.495.108İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.190.155.013 999.126.024İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 807.713 369.084Stoklar12 746.274 792.623Peşin Ödenmiş Giderler14 8.661.505 3.631.753Diğer Dönen Varlıklar24 21.387.095 19.976.114ARA TOPLAM1.222.095.772 1.024.238.948TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.222.095.772 1.024.238.948DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar13 50.001 50.001Ticari Alacaklar7 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar7 42.804 42.653İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 42.804 42.653Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 27.314.275 27.314.275Maddi Duran Varlıklar17 265.018.784 290.662.022Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 203.357 216.239Peşin Ödenmiş Giderler14 8.219.414 5.417.619Ertelenmiş Vergi Varlığı23 0 63.303Diğer Duran Varlıklar24 8.919.464 8.919.464TOPLAM DURAN VARLIKLAR309.768.099 332.685.576TOPLAM VARLIKLAR1.531.863.871 1.356.924.524KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 863.764.050 619.359.524Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 15.174.389 48.806.427Ticari Borçlar7 8.397.982 8.165.655İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 5.400 3.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 8.392.582 8.162.655Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 14.097.503 35.584.351Diğer Borçlar7 284.769.735 247.159.853İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 151.527.583 130.366.246İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 133.242.152 116.793.607Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 639.928 1.436.949Kısa Vadeli Karşılıklar20-22 139.659.883 157.754.791Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24 87.616.058 54.415.757ARA TOPLAM1.414.119.528 1.172.683.307TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.414.119.528 1.172.683.307UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 0 53.574.611Diğer Finansal Yükümlülükler9 61.137.186 67.791.084Ticari Borçlar7 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar7 0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar22 42.801 25.973Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 7.120.856 4.478.179Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler24 13.441.994 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER81.742.837 125.869.847TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.495.862.365 1.298.553.154ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar25 37.102.365 59.320.961Ödenmiş Sermaye25 90.000.000 90.000.000Sermaye Düzeltme Farkları25 42.875.376 42.875.376Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)25 125.731.438 125.731.438Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25 29.453.817 29.453.817Yasal Yedekler25 29.453.817 29.453.817Diğer Yedekler25 9.233.213 9.233.213Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25 -237.972.883 -143.115.545Net Dönem Karı veya Zararı25 -22.218.596 -94.857.338Kontrol Gücü Olmayan Paylar25 -1.100.859 -949.591TOPLAM ÖZKAYNAKLAR25 36.001.506 58.371.370TOPLAM KAYNAKLAR1.531.863.871 1.356.924.524Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 8 2.228Satışların Maliyeti26 0 -1.106TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8 1.122BRÜT KAR (ZARAR)8 1.122Genel Yönetim Giderleri27-28 -4.011.110 -4.237.407Pazarlama Giderleri27-28 -165.425 -226.631Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29 25.496.083 5.290.050Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -38.225.057 -181.434.605ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-16.905.501 -180.607.471Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler30 34.685 3.826Yatırım Faaliyetlerinden Giderler30 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-16.870.816 -180.603.645Finansman Gelirleri31 180.158.475 328.593.801Finansman Giderleri31 -182.951.543 -281.283.314SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-19.663.884 -133.293.158Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.705.980 38.115.049Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -2.705.980 38.115.049SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-22.369.864 -95.178.109DÖNEM KARI (ZARARI)-22.369.864 -95.178.109Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-151.268 -320.771Ana Ortaklık Payları-22.218.596 -94.857.338Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-22.369.864 -95.178.109Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-151.268 -320.771Ana Ortaklık Payları-22.218.596 -94.857.338http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853204BIST