***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25 90.000.000 42.875.376 436.665 125.294.773 29.453.817 -133.882.332 -94.857.339 59.320.960 -949.592 58.371.368Düzeltmelerden Sonraki Tutar25 90.000.000 42.875.376 436.665 125.294.773 29.453.817 -133.882.332 -94.857.339 59.320.960 -949.592 58.371.368Transferler25 -94.857.339 94.857.339 0 0 0Dönem Karı (Zararı)25 -22.218.596 -22.218.596 -151.267 -22.369.863Dönem Sonu Bakiyeler25 90.000.000 42.875.376 436.665 125.294.773 29.453.817 -228.739.671 -22.218.596 37.102.364 -1.100.859 36.001.505Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25 90.000.000 42.875.376 436.665 125.294.773 29.453.817 -228.739.671 -22.218.596 37.102.364 -1.100.859 36.001.505Düzeltmelerden Sonraki Tutar25 90.000.000 42.875.376 436.665 125.294.773 29.453.817 -228.739.671 -22.218.596 37.102.364 -1.100.859 36.001.505Transferler25 -22.218.596 22.218.596 0 0 0Dönem Karı (Zararı)25 116.822.731 116.822.731 -418.483 116.404.248Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)25 -440.779 -440.779 -180 -440.959Dönem Sonu Bakiyeler25 90.000.000 42.875.376 -4.114 125.294.773 29.453.817 -250.958.267 116.822.731 153.484.316 -1.519.522 151.964.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-184.523.063 -107.385.347Dönem Karı (Zararı)116.404.248 -22.369.863Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)116.404.248 -22.369.863Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.821.994 73.012.767Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 24.889.535 25.680.276Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-363.597 406.161Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-363.597 406.161Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-88.705.988 -18.078.080Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 610.134 -2.044.393Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-89.316.122 -16.033.687Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler73.031.699 62.324.680Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-80.119.510 -51.338.252Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler153.151.209 113.662.932Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.970.345 2.705.980Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -26.250İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-327.749.305 -158.028.251Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler362.609 -379.505İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)362.609 -379.505Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-356.873.840 -191.467.769İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-357.531.532 -191.028.989İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)657.692 -438.780Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler0 46.349Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7.240.300 -7.831.547Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-92.676 232.327İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.876 2.400İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-96.552 229.927Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-4.833.826 -21.486.848Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.215.973 18.424.450İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.198.175 1.975.905İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)16.017.798 16.448.545Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)24.149 -797.023İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.208.006 45.231.315Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.608.255 -1.410.981Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)8.816.261 46.642.296Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-184.523.063 -107.385.347YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.765 2.094Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 26.252Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 26.252Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.765 -24.158Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.765 -24.158FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI184.490.985 107.404.731Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri226.937.666 150.543.979İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış30.585.018 19.185.432Alınan Faiz80.119.510 51.338.252Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)21.478NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.843 21.478DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ338.172 316.694DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ299.329 338.172Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 299.329 338.172Ticari Alacaklar988 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 988 0Diğer Alacaklar1.547.836.468 1.190.962.726İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.547.686.545 1.190.155.013İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 149.923 807.713Stoklar12 746.274 746.274Peşin Ödenmiş Giderler14 3.669.144 8.661.505Diğer Dönen Varlıklar24 23.995.354 21.387.095ARA TOPLAM1.576.547.557 1.222.095.772TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.576.547.557 1.222.095.772DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar13 50.001 50.001Diğer Alacaklar42.902 42.804İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 42.902 42.804Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 27.314.275 27.314.275Maddi Duran Varlıklar17 240.163.511 265.018.784Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 175.860 203.357Peşin Ödenmiş Giderler14 5.971.475 8.219.414Diğer Duran Varlıklar24 8.919.464 8.919.464TOPLAM DURAN VARLIKLAR282.637.488 309.768.099TOPLAM VARLIKLAR1.859.185.045 1.531.863.871KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 440.872.569 863.764.050Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 0 15.174.389Ticari Borçlar8.305.306 8.397.982İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 9.276 5.400İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 8.296.030 8.392.582Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 9.263.677 14.097.503Diğer Borçlar335.570.726 284.769.735İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 186.310.776 151.527.583İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 149.259.950 133.242.152Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 664.081 639.928Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 1.824.235 0Kısa Vadeli Karşılıklar51.519.933 139.659.883Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 7.586.248 6.410.076Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 43.933.685 133.249.807Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24 109.874.314 87.616.059ARA TOPLAM957.894.841 1.414.119.529TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER957.894.841 1.414.119.529UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 628.477.012 0Diğer Finansal Yükümlülükler9 97.663.710 61.137.186Uzun Vadeli Karşılıklar27.962 42.801Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 27.962 42.801Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 23.156.726 7.120.856Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler24 0 13.441.994TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER749.325.410 81.742.837TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.707.220.251 1.495.862.366ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar153.484.316 37.102.364Ödenmiş Sermaye25 90.000.000 90.000.000Sermaye Düzeltme Farkları25 42.875.376 42.875.376Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)25 125.290.659 125.731.438Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25 29.453.817 29.453.817Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25 -250.958.267 -228.739.671Net Dönem Karı veya Zararı25 116.822.731 -22.218.596Kontrol Gücü Olmayan Paylar25 -1.519.522 -1.100.859TOPLAM ÖZKAYNAKLAR151.964.794 36.001.505TOPLAM KAYNAKLAR1.859.185.045 1.531.863.871Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 61 8Satışların Maliyeti26 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)61 8BRÜT KAR (ZARAR)61 8Genel Yönetim Giderleri27 -3.980.242 -4.011.110Pazarlama Giderleri27 -68.473 -165.425Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29 95.282.966 25.496.083Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -30.372.386 -38.225.057ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)60.861.926 -16.905.501Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler30 9.166 34.686FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)60.871.092 -16.870.815Finansman Gelirleri31 363.875.260 180.158.475Finansman Giderleri31 -290.371.758 -182.951.543SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)134.374.594 -19.663.883Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.970.346 -2.705.980Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -1.824.236 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -16.146.110 -2.705.980SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)116.404.248 -22.369.863DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)116.404.248 -22.369.863Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-418.483 -151.267Ana Ortaklık Payları116.822.731 -22.218.596Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-440.959 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-551.199 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler110.240 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi110.240 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-440.959 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)115.963.289 -22.369.863Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-418.663 -151.267Ana Ortaklık Payları116.381.952 -22.218.596http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944125BIST