***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
25.06.2021 14:54
***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25 90.000.000 42.875.376 436.665 125.294.773 29.453.817 -133.882.332 -94.857.339 59.320.960 -949.592 58.371.368
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25 90.000.000 42.875.376 436.665 125.294.773 29.453.817 -133.882.332 -94.857.339 59.320.960 -949.592 58.371.368
Transferler
25 -94.857.339 94.857.339 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
25 -22.218.596 -22.218.596 -151.267 -22.369.863
Dönem Sonu Bakiyeler
25 90.000.000 42.875.376 436.665 125.294.773 29.453.817 -228.739.671 -22.218.596 37.102.364 -1.100.859 36.001.505
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25 90.000.000 42.875.376 436.665 125.294.773 29.453.817 -228.739.671 -22.218.596 37.102.364 -1.100.859 36.001.505
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25 90.000.000 42.875.376 436.665 125.294.773 29.453.817 -228.739.671 -22.218.596 37.102.364 -1.100.859 36.001.505
Transferler
25 -22.218.596 22.218.596 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
25 116.822.731 116.822.731 -418.483 116.404.248
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25 -440.779 -440.779 -180 -440.959
Dönem Sonu Bakiyeler
25 90.000.000 42.875.376 -4.114 125.294.773 29.453.817 -250.958.267 116.822.731 153.484.316 -1.519.522 151.964.794
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-184.523.063 -107.385.347
Dönem Karı (Zararı)
116.404.248 -22.369.863
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
116.404.248 -22.369.863
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.821.994 73.012.767
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 24.889.535 25.680.276
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-363.597 406.161
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-363.597 406.161
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-88.705.988 -18.078.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 610.134 -2.044.393
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-89.316.122 -16.033.687
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
73.031.699 62.324.680
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-80.119.510 -51.338.252
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
153.151.209 113.662.932
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.970.345 2.705.980
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -26.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-327.749.305 -158.028.251
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
362.609 -379.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
362.609 -379.505
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-356.873.840 -191.467.769
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-357.531.532 -191.028.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
657.692 -438.780
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 46.349
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7.240.300 -7.831.547
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.676 232.327
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.876 2.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-96.552 229.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.833.826 -21.486.848
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.215.973 18.424.450
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.198.175 1.975.905
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
16.017.798 16.448.545
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
24.149 -797.023
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.208.006 45.231.315
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.608.255 -1.410.981
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.816.261 46.642.296
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-184.523.063 -107.385.347
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.765 2.094
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 26.252
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 26.252
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.765 -24.158
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.765 -24.158
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
184.490.985 107.404.731
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
226.937.666 150.543.979
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
30.585.018 19.185.432
Alınan Faiz
80.119.510 51.338.252
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21.478
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.843 21.478
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
338.172 316.694
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
299.329 338.172
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 299.329 338.172
Ticari Alacaklar
988 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 988 0
Diğer Alacaklar
1.547.836.468 1.190.962.726
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.547.686.545 1.190.155.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 149.923 807.713
Stoklar
12 746.274 746.274
Peşin Ödenmiş Giderler
14 3.669.144 8.661.505
Diğer Dönen Varlıklar
24 23.995.354 21.387.095
ARA TOPLAM
1.576.547.557 1.222.095.772
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.576.547.557 1.222.095.772
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
13 50.001 50.001
Diğer Alacaklar
42.902 42.804
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 42.902 42.804
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 27.314.275 27.314.275
Maddi Duran Varlıklar
17 240.163.511 265.018.784
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 175.860 203.357
Peşin Ödenmiş Giderler
14 5.971.475 8.219.414
Diğer Duran Varlıklar
24 8.919.464 8.919.464
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
282.637.488 309.768.099
TOPLAM VARLIKLAR
1.859.185.045 1.531.863.871
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 440.872.569 863.764.050
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 15.174.389
Ticari Borçlar
8.305.306 8.397.982
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 9.276 5.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 8.296.030 8.392.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 9.263.677 14.097.503
Diğer Borçlar
335.570.726 284.769.735
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 186.310.776 151.527.583
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 149.259.950 133.242.152
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 664.081 639.928
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 1.824.235 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
51.519.933 139.659.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 7.586.248 6.410.076
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 43.933.685 133.249.807
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24 109.874.314 87.616.059
ARA TOPLAM
957.894.841 1.414.119.529
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
957.894.841 1.414.119.529
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 628.477.012 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 97.663.710 61.137.186
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.962 42.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 27.962 42.801
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 23.156.726 7.120.856
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
24 0 13.441.994
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
749.325.410 81.742.837
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.707.220.251 1.495.862.366
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
153.484.316 37.102.364
Ödenmiş Sermaye
25 90.000.000 90.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
25 42.875.376 42.875.376
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25 125.290.659 125.731.438
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25 29.453.817 29.453.817
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 -250.958.267 -228.739.671
Net Dönem Karı veya Zararı
25 116.822.731 -22.218.596
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25 -1.519.522 -1.100.859
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
151.964.794 36.001.505
TOPLAM KAYNAKLAR
1.859.185.045 1.531.863.871
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
26 61 8
Satışların Maliyeti
26 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
61 8
BRÜT KAR (ZARAR)
61 8
Genel Yönetim Giderleri
27 -3.980.242 -4.011.110
Pazarlama Giderleri
27 -68.473 -165.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 95.282.966 25.496.083
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -30.372.386 -38.225.057
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.861.926 -16.905.501
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 9.166 34.686
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
60.871.092 -16.870.815
Finansman Gelirleri
31 363.875.260 180.158.475
Finansman Giderleri
31 -290.371.758 -182.951.543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
134.374.594 -19.663.883
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.970.346 -2.705.980
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.824.236 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -16.146.110 -2.705.980
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
116.404.248 -22.369.863
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
116.404.248 -22.369.863
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-418.483 -151.267
Ana Ortaklık Payları
116.822.731 -22.218.596
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-440.959 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-551.199 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
110.240 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
110.240 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-440.959 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
115.963.289 -22.369.863
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-418.663 -151.267
Ana Ortaklık Payları
116.381.952 -22.218.596
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944125
BIST