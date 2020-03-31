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***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.03.2020 19:06
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***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. bünyesindeki doğalgaz santralinin yabancı yatırımcılara satışı ve bu çerçevede yeniden faaliyete geçirilmesi konusunda sürdürülen çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda birden fazla kurumsal grupla sürdürülen görüşmeler de önemli ölçüde ilerleme sağlanmış ancak tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen küresel salgın nedeniyle seyahat kısıtlamaları çerçevesinde görüşmelere ara verilmek zorunda kalınmıştır. Bu konudaki gelişmeler önümüzdeki günlerde bilgilerinize sunulacaktır.
Doğalgaz santraline ilişkin olarak da mevcut santral ünitelerinin bakımı ve çalışır halde tutulması önemli olup, bu konuda alınan tüm tedbirler titizlikle sürdürülmektedir. Dünyada ciddi oranda düşen doğalgaz fiyatlarının önümüzdeki dönemde ülkemizdeki doğalgaz santrallerinin de karlılığına olumlu etki yaparak mevcut santrallerinin yeniden karlı hale gelmesi de beklenmektedir.
Bu çerçevede, Şirketimiz tarafından daha önce ihraç edilen ve yeniden yapılandırılan TRSBISE32213 ve TRSBISE32221 ISIN kodlu tahvillerin 1 Nisan 2020'ye kadar olan ödemesiz döneminin, 1 Ekim 2020 tarihine kadar uzatılması ve bu 6 aylık dönem için de yıllık %16.45 faiz oranı uygulanmasına karar verilmiştir. Doğalgaz santraline ilişkin yukarıda belirtilen gelişmeler çerçevesinde, 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle ana para ve faiz ödemelerine başlanması planlanmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833661


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