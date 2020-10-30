***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.10.2020 18:57
***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. bünyesindeki doğalgaz santralinin yabancı yatırımcılara satışı ve bu çerçevede yeniden faaliyete geçirilmesi konusunda sürdürülen çalışmaların süreci Pandemi nedeniyle etkilense bile devam etmektedir. Bu konuda birden fazla kurumsal grupla sürdürülen görüşmeler de önemli ölçüde ilerleme sağlanmış ancak tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen küresel salgın nedeniyle seyahat kısıtlamaları çerçevesinde görüşmelere ara verilmek zorunda kalınmıştır.
Doğalgaz santraline ilişkin olarak da mevcut santral ünitelerinin bakımı ve çalışır halde tutulması önemli olup, bu konuda alınan tüm tedbirler titizlikle sürdürülmektedir. Dünyada ciddi oranda düşen doğalgaz fiyatlarının önümüzdeki dönemde ülkemizdeki doğalgaz santrallerinin de karlılığına olumlu etki yaparak mevcut santrallerinin yeniden karlı hale gelmesi de beklenmektedir.
Bu çerçevede, Şirketimiz tarafından daha önce ihraç edilen ve yeniden yapılandırılan TRSBISE32213 ve TRSBISE32221 ISIN kodlu tahvillerin 1 Nisan 2020'ye kadar olan ödemesiz döneminin, 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması ve bu 8 aylık dönem için de yıllık %19.45 faiz oranı uygulanmasına karar verilmiştir. Doğalgaz santraline ilişkin yukarıda belirtilen gelişmeler çerçevesinde, 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle ana para ve faiz ödemelerine başlanması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885162
BIST
18:051.112
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -14,62
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
18:058,3674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0791
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3854
En Düşük
8,2678
18:059,7653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0844
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
18:05505,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 8,17
|Açılış
|: 505,56
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|3,30
|841.135
|% 10,00
|
|CUSAN
|6,27
|23.927.159
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|14.886.448
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|65.290.443
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.643.700
|% 10,00
|
|POLTK
|360,00
|1.064.160
|% -10,00
|
|UFUK
|11,89
|328.314
|% -9,99
|
|ROYAL
|3,79
|1.269.885
|% -9,98
|
|OSMEN
|19,21
|470.839
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|396.352
|% -9,98
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|GARAN
|6,60
|1.180.054.139
|% -2,65
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|SISE
|6,13
|840.676.122
|% -2,85
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|ALBRK
|1,62
|551.915.158
|% -8,47
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,06
|205.837.061
|% -3,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3645
|8,3674
|% 0,95
|
|Euro
|9,7483
|9,7653
|% 0,87
|
|Sterlin
|10,7935
|10,8477
|% 1,11
|
|Frank
|9,0959
|9,1507
|% 1,00
|
|Riyal
|2,2257
|2,2369
|% 1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|8,37
|
|Altın Gr.
|505
|505
|7,89
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|56,00
|
|Tam
|3.340
|3.424
|52,48
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|25,38
|
|Çeyrek
|810
|828
|12,70
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,13
|
|B. Petrol
|37,62
|37,62
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, KOZAL, GUBRF
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 17 kaybederek (% -1.10 ) 1, 004
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, KARTN, EMNIS, CUSAN, BURVA, IZMDC, MMCAS, EUYO, IZTAR, EGCYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IZFAS, ROYAL, ITTFH, ATSYH, GLYHO, KENT, ALMAD, UZERB, POLTK
-
17:58
BRKO, EUYO, ETYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında