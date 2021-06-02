Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.06.2021 14:38



***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin TRSBISE32213 ve TRSBISE32221 ISIN kodlu borçlanma araçlarına ait Tertip BASK Toplantısı 28.05.2021 tarihinde yapılmıştır. Bu çerçevede, Şirketimiz tarafından daha önce ihraç edilen ve yeniden yapılandırılan TRSBISE32213 ve TRSBISE32221 ISIN kodlu tahvillerin 1 Haziran 2021'e kadar olan ödemesiz döneminin, 1 yıl süre ile olmak üzere mevcut koşullarla ertelenerek her 2 tertip tahvilinde yapılandırılmasına karar verilmiştir. 01 Haziran 2022 tarihi itibariyle ana para ve faiz ödemelerine başlanması planlanmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939546


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:011.432
Değişim :  -0,02% |  -0,34
Açılış :  1.420  
Önceki Kapanış :  1.432  
En Yüksek
1.432 En Düşük
1.419
BIST En Aktif Hisseler14:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 280,50 1.091.376 % 10,00  
MZHLD 38,58 1.465.230 % 9,98  
EPLAS 27,60 2.784.200 % 9,96  
TRCAS 4,34 64.999.178 % 9,87  
YAYLA 3,90 85.796.080 % 9,86  
daha fazla
14:59 Alış Satış %  
Dolar 8,5904 8,5931 % 0,87  
Euro 10,4746 10,4791 % 0,68  
Sterlin 12,1097 12,1705 % 0,76  
Frank 9,4912 9,5484 % 0,39  
Riyal 2,2839 2,2954 % 0,85  
daha fazla
14:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.904 1.904 3,24  
Altın Gr. 525 525 4,15  
Cumhuriyet 3.474 3.527 37,00  
Tam 3.456 3.543 33,93  
Yarım 1.671 1.714 16,41  
Çeyrek 838 857 8,20  
Gümüş.Ons 27,90 27,93 0,02  
Gümüş Gr. 7,69 7,70 0,06  
Seans Raporu 14:59
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru