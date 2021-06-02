***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin TRSBISE32213 ve TRSBISE32221 ISIN kodlu borçlanma araçlarına ait Tertip BASK Toplantısı 28.05.2021 tarihinde yapılmıştır. Bu çerçevede, Şirketimiz tarafından daha önce ihraç edilen ve yeniden yapılandırılan TRSBISE32213 ve TRSBISE32221 ISIN kodlu tahvillerin 1 Haziran 2021'e kadar olan ödemesiz döneminin, 1 yıl süre ile olmak üzere mevcut koşullarla ertelenerek her 2 tertip tahvilinde yapılandırılmasına karar verilmiştir. 01 Haziran 2022 tarihi itibariyle ana para ve faiz ödemelerine başlanması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939546BIST