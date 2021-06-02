***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2021 14:38
***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin TRSBISE32213 ve TRSBISE32221 ISIN kodlu borçlanma araçlarına ait Tertip BASK Toplantısı 28.05.2021 tarihinde yapılmıştır. Bu çerçevede, Şirketimiz tarafından daha önce ihraç edilen ve yeniden yapılandırılan TRSBISE32213 ve TRSBISE32221 ISIN kodlu tahvillerin 1 Haziran 2021'e kadar olan ödemesiz döneminin, 1 yıl süre ile olmak üzere mevcut koşullarla ertelenerek her 2 tertip tahvilinde yapılandırılmasına karar verilmiştir. 01 Haziran 2022 tarihi itibariyle ana para ve faiz ödemelerine başlanması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939546
BIST
15:011.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,34
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.432
En Düşük
1.419
15:018,5901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0711
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
15:0110,4758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0671
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
15:01524,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,68
|Açılış
|: 524,23
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler14:59
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|64.999.178
|% 9,87
|
|YAYLA
|3,90
|85.796.080
|% 9,86
|
|MRGYO
|1,26
|14.032.219
|% -10,00
|
|DARDL
|19,26
|20.652.065
|% -8,20
|
|METUR
|25,36
|30.377.244
|% -8,12
|
|IZFAS
|6,80
|12.907.268
|% -7,23
|
|CASA
|145,60
|159.954
|% -7,20
|
|THYAO
|13,71
|1.099.820.280
|% 1,63
|
|SASA
|34,92
|1.035.710.648
|% 3,01
|
|GARAN
|8,04
|837.815.961
|% -0,74
|
|PETKM
|6,38
|643.112.487
|% 2,41
|
|TUPRS
|101,30
|600.695.911
|% 2,74
|
|YKBNK
|2,20
|489.728.243
|% -0,45
|
|GARAN
|8,04
|837.815.961
|% -0,74
|
|PETKM
|6,38
|643.112.487
|% 2,41
|
|THYAO
|13,71
|1.099.820.280
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,95
|145.062.189
|% 1,04
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5904
|8,5931
|% 0,87
|
|Euro
|10,4746
|10,4791
|% 0,68
|
|Sterlin
|12,1097
|12,1705
|% 0,76
|
|Frank
|9,4912
|9,5484
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2839
|2,2954
|% 0,85
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|3,24
|
|Altın Gr.
|525
|525
|4,15
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|37,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|33,93
|
|Yarım
|1.671
|1.714
|16,41
|
|Çeyrek
|838
|857
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,93
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,06
|
Seans Raporu
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