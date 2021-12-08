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***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.12.2021 11:50
***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Halkbankası A.Ş.'ye mevcut borçları nedeniyle yapılan icra takibi neticesinde Bursa 7. İcra Dairesi'nin 2018/1529 Talimat sayılı dosyasından Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Minareli Çavuş Mah., 1479 Ada, 6 Parselde bulunan 11.716,87 m2 yüzölçümlü ve "Bir Bodrum Üç Normal Katı Olan Bahçeli Kargir Fabrika" nitelikli taşınmaz, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mah., 1158 Ada, 2 Parselde bulunan 2.577,44 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın 299/400 (1.926,64 m2) hissesi, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mah., 1153 Ada, 5 Parselde bulunan 483,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazı ve Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mah., 1156 Ada, 6 Parselde bulunan 8.342,23 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazı 15.06.2021 tarihinde satışa çıkarılmış olup Halkbankası A.Ş'ye alacaklarına mahsuben ihale edilmiştir. Süresi içinde şirketimiz tarafından ihalenin feshi davaları açılmış olup işbu davalar derdesttir. Yine şirketimiz Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Halkbankası A.Ş.'ye mevcut borçları nedeniyle yapılan icra takibi neticesinde Bursa 7. İcra Dairesi'nin 2018/1529 Talimat sayılı dosyasından Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Minareli Çavuş Mah., 1479 Ada, 20 Parselde bulunan 12.247,10 m2 yüzölçümlü ve "Bir Katlı Betonarme 20-A Blok Soğutma Kulesi 3'den oluşan Doğalgaz Çevrim Santrali Arsası" nitelikli taşınmazı ile Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Minareli Çavuş Mahallesi, 1479 Ada,  27 Parselde (Eski 1, 2 ve 3 parseller) bulunan 30.521,40 m2 yüzölçümlü ve "6 katlı betonarme idari bina, 2 katlı betonarme şalt binası, 1 er katlı betonarme ana kontrol binası, gaz türbini, 6 adet kazan dairesi frame 6 gaz türbini, Im6000-1 gaz türbini, demoneralİze buhar türbini ve 2 adet soğutma kulesi, Im6000-2 gaz türbini," nitelikli taşınmazları 25.11.2021 tarihinde satışa çıkarılmış olup Halkbankası A.Ş'ye alacaklarına mahsuben ihale edilmiştir. Süresi içinde şirketimiz tarafından ihalenin feshi davaları açılmış olup işbu davalar derdesttir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981892


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