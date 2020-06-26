***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
26.06.2020 18:13
***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/06/2020
Karar Sayısı
2020/12
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ :26.06.2020
KARAR SAYISI :2020/12
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: II, NO:14.1 ‘'SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ''NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a)Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: Iı, N14.1 ‘'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (‘Tebliğ') uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (‘TMS/TFRS') ve SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte denetimden geçmiş konsolide olmayan finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz kaynak değişim tablosu (‘Finansal Raporlar') ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b)Şirketimizdeki görev ve sorumluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)Şirketimizdeki görev ve sorumluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış olan finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla Seda GENGÖRÜ Gamze Özoğuz Finansal Raporlamadan Yönetim Kurulu Bşk. Vek. Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi/ Yönetim Kurulu Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853175
BIST
18:05114.668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 529,46
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.389
18:056,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8590
En Düşük
6,8444
18:057,6900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0030
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6758
18:05389,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,76
|Açılış
|: 389,57
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,81
En Düşük
385,26
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|33,52
|104.034.865
|% 9,97
|
|GLRYH
|13,59
|36.965.889
|% 9,95
|
|ORGE
|6,97
|80.773.709
|% 9,94
|
|DAGHL
|7,97
|8.717.861
|% 9,93
|
|EKIZ
|10,42
|2.568.140
|% 9,92
|
|YKGYO
|3,90
|81.626.513
|% -7,58
|
|HALKS
|3,88
|1.980.111
|% -6,73
|
|IHGZT
|4,44
|38.818.836
|% -6,33
|
|GUBRF
|26,30
|283.537.354
|% -5,40
|
|KERVN
|0,44
|638.929
|% -4,35
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 3,22
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 9,65
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 1,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,73
|
|GARAN
|8,22
|640.356.267
|% 0,00
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 9,65
|
|IHLGM
|1,60
|586.794.383
|% -0,62
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 3,22
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 1,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4298
|8,4721
|% -0,68
|
|Frank
|7,2011
|7,2445
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|2,51
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,65
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.542
|1,90
|
|Tam
|2.597
|2.608
|1,90
|
|Yarım
|1.262
|1.276
|0,90
|
|Çeyrek
|631
|639
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,59
|40,59
|-0,46
|
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17:59XU030
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