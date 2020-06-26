***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi26/06/2020Karar Sayısı2020/12Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ :26.06.2020KARAR SAYISI :2020/12SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: II, NO:14.1 ‘'SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ''NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a)Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: Iı, N14.1 ‘'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (‘Tebliğ') uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (‘TMS/TFRS') ve SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte denetimden geçmiş konsolide olmayan finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz kaynak değişim tablosu (‘Finansal Raporlar') ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b)Şirketimizdeki görev ve sorumluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)Şirketimizdeki görev ve sorumluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış olan finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla Seda GENGÖRÜ Gamze Özoğuz Finansal Raporlamadan Yönetim Kurulu Bşk. Vek. Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi/ Yönetim Kurulu Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853175BIST