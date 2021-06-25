***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
25.06.2021 15:04
***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/06/2021
Karar Sayısı
2021/18
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında
16:221.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -8,26
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.401
16:228,6985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0102
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6753
16:2210,4120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0061
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4120
En Düşük
10,3652
16:22499,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,83
|Açılış
|: 499,88
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
500,42
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler16:22
|ALKA
|16,50
|4.839.165
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|17.090.977
|% 9,98
|
|NIBAS
|13,12
|6.604.119
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|8.107.139
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|33.434.301
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.501.010
|% -9,86
|
|BERA
|12,89
|150.960.381
|% -8,52
|
|QNBFB
|43,22
|114.680
|% -5,92
|
|THYAO
|14,38
|518.617.890
|% -1,57
|
|KRDMD
|6,87
|482.441.302
|% 2,38
|
|GARAN
|8,32
|415.421.411
|% -0,24
|
|VAKFN
|12,06
|337.032.315
|% -5,63
|
|FENER
|39,14
|334.498.644
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,10
|209.859.771
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,23
|201.659.212
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,87
|482.441.302
|% 2,38
|
|GARAN
|8,32
|415.421.411
|% -0,24
|
|PETKM
|5,45
|269.959.671
|% 0,18
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6958
|8,6985
|% -0,12
|
|Euro
|10,4075
|10,4120
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,0615
|12,1220
|% -0,24
|
|Frank
|9,4628
|9,5198
|% 0,15
|
|Riyal
|2,3115
|2,3231
|% -0,16
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|14,15
|
|Altın Gr.
|499
|500
|2,47
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|7,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|3,79
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|1,84
|
|Çeyrek
|798
|816
|0,92
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,24
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|75,84
|75,84
|0,28
|
Seans Raporu
16:22
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-
16:35DAGI
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 455, 746 adet işlem
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16:34TSGYO
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 736, 582 adet işlem
-
16:33RTALB
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 20.88 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 375, 712 adet işlem
-
16:32KRTEK
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 013, 139 adet işlem
-
16:31VAKFN
Yüzde -5.40 oranında düşüşle 12.09 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 940, 438 adet işlem