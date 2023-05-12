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***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

12.05.2023 12:05
***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/05/2023
Karar Sayısı
2023/9
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Bis Enerji A.Ş. 2022 hesap dönemi sorumluluk beyanı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150747


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Tam 9.314 9.593 -179,57  
Yarım 4.589 4.765 -99,00  
Çeyrek 2.288 2.368 -57,00  
Gümüş.Ons 23,86 23,89 -0,31  
Gümüş Gr. 15,01 15,03 -0,18  
B. Petrol 75,16 75,16 0,18  
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