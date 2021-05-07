***BSENR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
07.05.2021 15:58
***BSENR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
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Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31/12/2020 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.
- Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (09.06.2021 (dahil) tarihine kadar).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935257
BIST
16:061.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,29
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.423
16:068,2547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0149
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2409
16:0610,0080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0030
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
16:06486,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,65
|Açılış
|: 486,91
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler16:04
|IHGZT
|1,43
|7.446.409
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,87
|5.274.858
|% 9,99
|
|ERBOS
|83,05
|134.059.237
|% 8,63
|
|INTEM
|44,90
|4.785.858
|% 7,98
|
|VAKFN
|15,54
|5.289.925
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|102.010.049
|% -8,65
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AKSA
|16,00
|74.154.970
|% -6,81
|
|PETKM
|6,52
|4.950.351.972
|% -5,51
|
|GARAN
|7,76
|1.697.101.399
|% 5,01
|
|KOZAL
|129,20
|1.467.163.995
|% 5,47
|
|KRDMD
|8,26
|924.911.379
|% -0,24
|
|TUPRS
|95,85
|810.360.560
|% 4,53
|
|PETKM
|6,52
|4.950.351.972
|% -5,51
|
|YKBNK
|2,13
|694.124.770
|% 2,40
|
|TSKB
|1,30
|418.141.171
|% 4,84
|
|GARAN
|7,76
|1.697.101.399
|% 5,01
|
|SKBNK
|1,17
|217.586.929
|% 1,74
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2496
|8,2527
|% -0,20
|
|Euro
|9,9959
|10,0091
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,4783
|11,5359
|% 0,22
|
|Frank
|9,0971
|9,1520
|% 0,24
|
|Riyal
|2,1932
|2,2042
|% -0,22
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|23,97
|
|Altın Gr.
|488
|488
|5,77
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,47
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,05
|
|B. Petrol
|67,59
|67,59
|-0,50
|