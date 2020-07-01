***BSENR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
01.07.2020 18:06
***BSENR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSBISE32213, TRSBISE32221 ISIN kodlu özel sektör borçlanma araçlarına ilişkin 01.07.2020 tarihli taksitli itfa ödeme işlemleri, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle Kuruluşumuz aracılığı ile gerçekleştirilememiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853778
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.209,80
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
18:056,8555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
18:057,7233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0253
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
18:05388,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -3,70
|Açılış
|: 388,76
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,29
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.686.770
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.300.278
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.786.537
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.428.177
|% 9,97
|
|ISBTR
|49.000,00
|706.323
|% -8,11
|
|ULAS
|5,42
|7.329.564
|% -7,98
|
|UZERB
|5,02
|178.280
|% -7,04
|
|MERIT
|23,50
|89.130
|% -6,00
|
|GLRYH
|13,28
|18.168.609
|% -5,75
|
|KRDMD
|3,23
|2.130.161.550
|% -0,62
|
|GARAN
|8,30
|1.321.723.493
|% -1,89
|
|ASELS
|32,76
|1.308.787.777
|% 0,86
|
|THYAO
|12,30
|1.294.871.426
|% -1,76
|
|ODAS
|2,53
|1.070.634.259
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,23
|2.130.161.550
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,02
|992.760.053
|% -1,46
|
|ODAS
|2,53
|1.070.634.259
|% 2,02
|
|DOHOL
|2,19
|833.363.813
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,50
|495.627.629
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5180
|8,5607
|% 0,51
|
|Frank
|7,2246
|7,2681
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-16,88
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.543
|-14,10
|
|Tam
|2.596
|2.609
|-14,50
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|-7,10
|
|Çeyrek
|630
|639
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,36
|41,36
|0,09
|
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