***BSENR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
04.08.2020 17:48
***BSENR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSBISE32213, TRSBISE32221 ISIN kodlu özel sektör borçlanma araçlarına ilişkin 04.08.2020 tarihli taksitli itfa ödeme işlemleri, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle Kuruluşumuz aracılığı ile gerçekleştirilememiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865019
BIST
17:361.067
En Yüksek
|Değişim
|: -5,35%
|| -60,31
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
17:366,9700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0173
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:368,2307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0388
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
17:36444,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,86
|Açılış
|: 444,61
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
444,91
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|KAREL
|19,14
|141.141.333
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|4.732.191
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,32
|6.196.766
|% 9,95
|
|KRGYO
|7,31
|80.626.039
|% 9,92
|
|KLNMA
|41,76
|53.224.172
|% -10,00
|
|IHLGM
|1,53
|215.085.135
|% -10,00
|
|BIZIM
|15,30
|36.308.198
|% -10,00
|
|ALCAR
|81,45
|22.922.222
|% -10,00
|
|KRDMA
|3,96
|21.995.681
|% -10,00
|
|ASELS
|33,08
|1.345.817.244
|% -6,18
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|THYAO
|10,51
|1.119.988.523
|% -1,68
|
|AKBNK
|4,98
|685.949.526
|% -4,96
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|ISGYO
|1,95
|463.325.127
|% -3,47
|
|TSKB
|1,10
|239.857.518
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,26
|544.568.870
|% -9,96
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0569
|9,1023
|% -0,03
|
|Frank
|7,5691
|7,6147
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8529
|1,8622
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.983
|5,41
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.942
|-8,10
|
|Tam
|2.996
|3.028
|-8,20
|
|Yarım
|1.454
|1.476
|-4,00
|
|Çeyrek
|729
|740
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,47
|5,48
|0,04
|
|B. Petrol
|43,98
|43,98
|-0,17
|
Seans Raporu
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17:51XU100
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