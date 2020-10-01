***BSENR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
01.10.2020 17:09
***BSENR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSBISE32213, TRSBISE32221 ISIN kodlu özel sektör borçlanma araçlarına ilişkin 01.10.2020 tarihli taksitli itfa ödeme işlemleri, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle Kuruluşumuz aracılığı ile gerçekleştirilememiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877786
BIST
17:571.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,01
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
17:577,7509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0296
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7813
En Düşük
7,6335
17:579,1058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0496
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1365
En Düşük
8,9695
17:57474,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 7,11
|Açılış
|: 474,13
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
475,25
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler17:57
|MERKO
|13,20
|114.805.393
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.655.817
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|12.119.595
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|462.398.434
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|308.693
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|942.052
|% -10,00
|
|EPLAS
|17,37
|72.219
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|134.597.871
|% -9,99
|
|SISE
|6,96
|2.211.875.910
|% -4,92
|
|GARAN
|7,12
|1.838.461.115
|% 0,28
|
|ASELS
|18,68
|1.674.851.410
|% -3,31
|
|TURSG
|6,02
|1.422.874.769
|% 5,99
|
|THYAO
|10,58
|1.140.330.356
|% 0,76
|
|SISE
|6,96
|2.211.875.910
|% -4,92
|
|GARAN
|7,12
|1.838.461.115
|% 0,28
|
|TURSG
|6,02
|1.422.874.769
|% 5,99
|
|KRDMD
|3,40
|748.452.799
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,73
|315.217.024
|% 0,00
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7421
|7,7509
|% 0,38
|
|Euro
|9,0832
|9,1058
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,9525
|10,0024
|% 0,27
|
|Frank
|8,4018
|8,4524
|% 0,85
|
|Riyal
|2,0605
|2,0708
|% 0,64
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|20,96
|
|Altın Gr.
|474
|474
|7,36
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|0,17
|
|B. Petrol
|40,44
|40,44
|-1,86
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:57ADEL
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 193 adet işlem
-
17:56BRKO
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 817 adet işlem
-
17:54BTCIM
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 433, 374 adet işlem
-
17:53TURSG
Yüzde 8.98 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 170, 048 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051