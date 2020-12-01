***BSENR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
01.12.2020 18:04
***BSENR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSBISE32213, TRSBISE32221 ISIN kodlu özel sektör borçlanma araçlarına ilişkin 01.12.2020 tarihli kupon ve taksitli itfa ödeme işlemleri, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle Kuruluşumuz aracılığı ile gerçekleştirilememiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890823
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 41,71
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.325
En Düşük
1.288
18:057,8512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0256
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
18:059,4565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1207
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
18:05456,20
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 9,18
|Açılış
|: 456,20
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|11,33
|1.289.981
|% 10,00
|
|JANTS
|244,20
|113.528.855
|% 10,00
|
|KSTUR
|164,00
|250.349
|% 9,99
|
|UZERB
|35,66
|812.442
|% 9,99
|
|TKNSA
|13,34
|770.182.967
|% 9,98
|
|BASCM
|11,37
|668.955
|% -9,98
|
|RODRG
|16,92
|14.311.274
|% -9,62
|
|MARKA
|6,71
|5.116.107
|% -7,45
|
|VANGD
|8,51
|2.269.465
|% -5,44
|
|RTALB
|43,12
|112.524.176
|% -4,85
|
|TKNSA
|13,34
|770.182.967
|% 9,98
|
|PGSUS
|62,90
|768.248.883
|% 9,97
|
|MPARK
|20,18
|332.218.859
|% -4,54
|
|ODAS
|3,49
|295.529.981
|% 2,35
|
|OYAKC
|8,20
|272.537.646
|% 1,86
|
|AKBNK
|6,31
|743.719.644
|% 4,82
|
|BJKAS
|3,53
|147.793.966
|% 7,62
|
|AFYON
|4,44
|106.183.982
|% 2,78
|
|ASELS
|17,99
|407.121.867
|% 4,05
|
|AKENR
|2,20
|33.777.977
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8419
|7,8512
|% 0,33
|
|Euro
|9,4440
|9,4565
|% 1,29
|
|Sterlin
|10,4983
|10,5510
|% 0,95
|
|Frank
|8,6731
|8,7253
|% 1,12
|
|Riyal
|2,0842
|2,0947
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|34,09
|
|Altın Gr.
|456
|456
|9,01
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|89,00
|
|Tam
|3.023
|3.099
|82,30
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|39,81
|
|Çeyrek
|733
|750
|19,91
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|1,09
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,27
|
|B. Petrol
|47,36
|47,36
|-0,52
|