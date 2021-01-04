***BSENR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
04.01.2021 17:40
***BSENR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSBISE32213, TRSBISE32221 ISIN kodlu özel sektör borçlanma araçlarına ilişkin 04.01.2021 tarihli taksitli itfa ödeme işlemleri, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle Kuruluşumuz aracılığı ile gerçekleştirilememiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896779
BIST
17:311.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 19,73
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:317,3975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0324
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:319,1032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0285
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:31459,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 6,98
|Açılış
|: 459,96
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,54
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:31
|IDGYO
|7,48
|6.112.342
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|26.248.979
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.039.028
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.290.701
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,17
|18.714.749
|% -9,22
|
|ARZUM
|22,48
|468.372.654
|% -8,69
|
|EKGYO
|2,31
|1.959.469.616
|% 7,94
|
|GUBRF
|80,05
|1.656.279.705
|% -6,97
|
|KOZAL
|106,30
|1.362.561.260
|% 9,93
|
|GARAN
|10,41
|1.275.658.990
|% 0,39
|
|SISE
|7,38
|1.059.126.078
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,31
|1.959.469.616
|% 7,94
|
|SKBNK
|1,55
|723.531.989
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,14
|735.087.572
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,92
|635.409.109
|% 5,42
|
|ISFIN
|4,03
|818.872.625
|% 4,40
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3908
|7,3975
|% -0,44
|
|Euro
|9,0942
|9,1032
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,0222
|10,0724
|% -1,04
|
|Frank
|8,3573
|8,4077
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9599
|1,9698
|% -0,74
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|41,20
|
|Altın Gr.
|460
|460
|7,27
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,36
|1,01
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,21
|
|B. Petrol
|51,91
|51,91
|0,11
|
Seans Raporu
17:31
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17:42GOZDE
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17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 01 artarak (% 1.28 ) 1, 657
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17:39XU100
Endeks 1, 497 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 37 üstünde . İşlem hacmi 27, 223.00 milyon TL de
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17:39IPEKE
Yüzde 6.04 oranında artışla 13.87 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 180, 126 adet işlem