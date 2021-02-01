***BSENR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
01.02.2021 17:53
***BSENR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSBISE32213, TRSBISE32221 ISIN kodlu özel sektör borçlanma araçlarına ilişkin 01.02.2021 tarihli taksitli itfa ödeme işlemleri, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle Kuruluşumuz aracılığı ile gerçekleştirilememiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906728
BIST
17:541.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 21,21
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.501
En Düşük
1.472
17:547,1832
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -0,1361
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1683
17:548,6930
En Yüksek
|Değişim
|: -2,17%
|| -0,1924
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6685
17:54429,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -3,69
|Açılış
|: 429,84
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
429,15
BIST En Aktif Hisseler17:54
|DNISI
|16,06
|32.595.018
|% 10,00
|
|DZGYO
|5,50
|53.950.018
|% 10,00
|
|LUKSK
|47,08
|6.295.152
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|14.933.609
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.337.635
|% 10,00
|
|PAMEL
|22,30
|712.210
|% -8,98
|
|KAPLM
|33,20
|14.763.887
|% -8,49
|
|EMNIS
|35,76
|1.234.580
|% -7,84
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|KOZAL
|123,40
|2.082.916.602
|% 6,93
|
|KARSN
|5,38
|1.570.432.813
|% 3,26
|
|GARAN
|9,50
|1.451.634.457
|% 2,04
|
|ODAS
|4,16
|1.416.384.157
|% 9,76
|
|SISE
|7,41
|905.279.205
|% 2,49
|
|ODAS
|4,16
|1.416.384.157
|% 9,76
|
|EKGYO
|2,44
|708.095.985
|% 1,24
|
|KARSN
|5,38
|1.570.432.813
|% 3,26
|
|GSDHO
|2,54
|501.423.236
|% 9,48
|
|YKBNK
|2,90
|500.000.428
|% 1,75
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1793
|7,1832
|% -1,86
|
|Euro
|8,6837
|8,6930
|% -2,17
|
|Sterlin
|9,7796
|9,8287
|% -2,17
|
|Frank
|7,9781
|8,0262
|% -2,52
|
|Riyal
|1,9068
|1,9163
|% -1,99
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|23,19
|
|Altın Gr.
|430
|430
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|29,42
|29,45
|2,54
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,49
|
|B. Petrol
|55,62
|55,62
|0,60
|