***BSENR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
01.10.2021 17:28
***BSENR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSBISE32213, TRSBISE32221 ISIN kodlu özel sektör borçlanma araçlarına ilişkin 01.10.2021 tarihli taksitli itfa ödeme işlemleri, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle Kuruluşumuz aracılığı ile gerçekleştirilememiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966144
BIST
18:051.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,93
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.408
En Düşük
1.395
18:058,8543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0338
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
18:0510,3189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0118
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
18:05501,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,69
|Açılış
|: 501,02
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,54
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|12,87
|4.571.410
|% 10,00
|
|UZERB
|31,90
|1.188.382
|% 10,00
|
|NUGYO
|9,35
|15.826.770
|% 10,00
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|KARYE
|17,50
|145.543.952
|% 9,99
|
|YEOTK
|69,40
|63.013.918
|% -9,99
|
|RALYH
|5,29
|172.988
|% -9,88
|
|EUYO
|3,37
|3.295.340
|% -9,65
|
|BIOEN
|30,00
|316.126.783
|% -9,42
|
|OYLUM
|8,65
|40.229.361
|% -7,39
|
|GARAN
|9,28
|1.519.084.379
|% 0,43
|
|THYAO
|14,05
|1.365.239.344
|% 0,72
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|SISE
|8,19
|950.601.210
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|638.770.152
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|638.770.152
|% -0,83
|
|GARAN
|9,28
|1.519.084.379
|% 0,43
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|ODAS
|1,38
|160.503.535
|% 0,73
|
|SISE
|8,19
|950.601.210
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8524
|8,8543
|% -0,38
|
|Euro
|10,2264
|10,3189
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,9578
|12,0177
|% 0,22
|
|Frank
|9,4781
|9,5352
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3537
|2,3655
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|3,87
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|10,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|9,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|4,70
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,56
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,42
|0,08
|
|B. Petrol
|79,17
|79,17
|0,86
|