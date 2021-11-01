***BSENR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
01.11.2021 17:15
***BSENR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSBISE32213, TRSBISE32221 ISIN kodlu özel sektör borçlanma araçlarına ilişkin 01.11.2021 tarihli taksitli itfa ödeme işlemleri, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle Kuruluşumuz aracılığı ile gerçekleştirilememiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973454
BIST
18:051.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,27
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
18:059,5796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0433
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6103
En Düşük
9,4675
18:0511,1032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0286
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1444
En Düşük
10,9907
18:05551,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,31
|Açılış
|: 551,06
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
553,35
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|6,49
|42.079.344
|% 10,00
|
|VERTU
|23,38
|138.682.981
|% 9,97
|
|RODRG
|14,57
|3.250.810
|% 9,96
|
|HEDEF
|3,77
|146.081.773
|% 9,91
|
|KZBGY
|34,36
|142.937.852
|% 8,67
|
|KRGYO
|6,66
|49.606.608
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|218.719.802
|% -9,99
|
|BIOEN
|22,34
|398.592.609
|% -9,55
|
|KARYE
|21,98
|138.731.717
|% -9,55
|
|FADE
|7,39
|161.599.360
|% -8,08
|
|TEZOL
|14,08
|459.526.526
|% 2,10
|
|BIOEN
|22,34
|398.592.609
|% -9,55
|
|BASGZ
|34,58
|218.719.802
|% -9,99
|
|FADE
|7,39
|161.599.360
|% -8,08
|
|ATATP
|50,60
|160.222.174
|% 5,64
|
|ZRGYO
|2,31
|138.916.744
|% 5,00
|
|HEDEF
|3,77
|146.081.773
|% 9,91
|
|PEKGY
|0,97
|32.166.893
|% -1,02
|
|TEZOL
|14,08
|459.526.526
|% 2,10
|
|FADE
|7,39
|161.599.360
|% -8,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5746
|9,5796
|% 0,45
|
|Euro
|11,0961
|11,1032
|% 0,26
|
|Sterlin
|13,0071
|13,0723
|% 0,11
|
|Frank
|10,4353
|10,4981
|% -0,10
|
|Riyal
|2,5464
|2,5592
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-4,01
|
|Altın Gr.
|553
|553
|2,82
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,19
|84,19
|-0,52
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, EREGL, KOZAL
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 01 kaybederek (% -0.15 ) 1, 345
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, FRIGO, ERBOS
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASGZ, BIOEN, TSPOR, NUGYO, KRGYO
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17:59
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