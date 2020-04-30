***BSK*** BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***BSK*** BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.04.2020Açıklamalar31.12.2019 YILLIK FAALİYET RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841830BIST