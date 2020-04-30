***BSK*** BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2020 18:02
***BSK*** BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000 9.420.334 1.063.668 124.353 1.167.386 179.732 11.696.009
Transferler
900.000 -1.079.732 179.732
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
158.113 -750.514 -592.401
Dönem Karı (Zararı)
-750.514 -750.514
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
158.113 158.113
Dönem Sonu Bakiyeler
14 1.000.000 9.420.334 1.221.781 124.353 87.654 -750.514 11.103.608 11.103.608
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 9.420.334 1.221.781 124.353 87.654 -750.514 11.103.608
Transferler
-750.514 750.514
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-689 -926.350 -927.039
Dönem Karı (Zararı)
-926.350 -926.350
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-689 -689
Dönem Sonu Bakiyeler
14 1.000.000 9.420.334 -689 1.221.781 124.353 -662.860 -926.350 10.176.569 10.176.569
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.161.820 55.891
Dönem Karı (Zararı)
-926.350 -750.514
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
581.759 750.794
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not 8,9 272.412 328.829
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
58.639 457.031
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
467.994 -6.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.348 -6.881
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
473.342
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-108.375 -28.185
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-108.911
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-108.911
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.817.553 56.150
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not 5 184.080 -184.080
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-682.724 -26.174
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-700.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
17.276 -26.174
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.800 -186.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.800 -186.750
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-875 -2.700
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.452 82.985
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-41.452 82.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
168 53.971
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.285.550 318.898
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-509.641 356.236
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-775.909 -37.338
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.162.144 56.430
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
324 -539
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.158.687
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
2.049.776
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
108.911
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
108.911
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.133 55.891
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.133 55.891
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
58.607 2.716
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.474 58.607
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Not 3 55.474 58.607
Finansal Yatırımlar
Not 4 184.080
Ticari Alacaklar
701.377 18.653
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not 5,6 700.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not 5 1.377 18.653
Diğer Alacaklar
7.568 16.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not 7 7.568 16.368
Peşin Ödenmiş Giderler
22.955 22.080
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not 10 22.955 22.080
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not 13 409 733
ARA TOPLAM
787.783 300.521
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
787.783 300.521
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.517.245 3.567.021
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Not 4 1.517.245 3.567.021
Diğer Alacaklar
58.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not 7 58.639
Maddi Duran Varlıklar
9.460.235 9.730.706
Binalar
Not 8 9.454.208 9.721.042
Tesis, Makine ve Cihazlar
Not 8 3.397 6.277
Mobilya ve Demirbaşlar
Not 8 2.630 3.387
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.941
Diğer Haklar
Not 9 1.941
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.977.480 13.358.307
TOPLAM VARLIKLAR
11.765.263 13.658.828
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
43.232 84.684
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not 5 43.232 84.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not 11 54.139 53.971
Diğer Borçlar
17.922 1.303.472
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not 6 17.897 527.538
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not 7 25 775.934
Kısa Vadeli Karşılıklar
537.442 64.100
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not 12 537.442 64.100
ARA TOPLAM
652.735 1.506.227
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
652.735 1.506.227
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.425 7.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not 12 3.425 7.912
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not 13 932.534 1.041.081
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
935.959 1.048.993
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.588.694 2.555.220
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.176.569 11.103.608
Ödenmiş Sermaye
Not 14 1.000.000 1.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.419.645 9.420.334
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.419.645 9.420.334
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Not 14 9.420.334 9.420.334
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not 14 -689
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.221.781 1.221.781
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.221.781 1.221.781
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Not 14 1.221.781 1.221.781
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
124.353 124.353
Yasal Yedekler
Not 14 124.353 124.353
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
Not 14 -662.860 87.654
Net Dönem Karı veya Zararı
-926.350 -750.514
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.176.569 11.103.608
TOPLAM KAYNAKLAR
11.765.263 13.658.828
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
Not 15 -705.944 -617.155
Pazarlama Giderleri
Not 15 -261 -388
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not 16 266.713 194.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not 16 -720.328 -509.976
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.159.820 -932.782
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not 17 178.289 153.411
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not 17 -49.776
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.031.307 -779.371
Finansman Gelirleri
Not 18 3.095 4.684
Finansman Giderleri
Not 18 -6.513 -4.012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.034.725 -778.699
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
108.375 28.185
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not 13 108.375 28.185
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-926.350 -750.514
DÖNEM KARI (ZARARI)
-926.350 -750.514
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-926.350 -750.514
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-689
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not 14 -861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
172
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
Not 14 172
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 158.113
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
175.681
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
175.681
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.568
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-17.568
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-689 158.113
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-927.039 -592.401
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-927.039 -592.401
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841829
BIST