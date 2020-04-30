***BSK*** BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***BSK*** BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000 9.420.334 1.063.668 124.353 1.167.386 179.732 11.696.009Transferler900.000 -1.079.732 179.732Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)158.113 -750.514 -592.401Dönem Karı (Zararı)-750.514 -750.514Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)158.113 158.113Dönem Sonu Bakiyeler14 1.000.000 9.420.334 1.221.781 124.353 87.654 -750.514 11.103.608 11.103.608Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 9.420.334 1.221.781 124.353 87.654 -750.514 11.103.608Transferler-750.514 750.514Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-689 -926.350 -927.039Dönem Karı (Zararı)-926.350 -926.350Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-689 -689Dönem Sonu Bakiyeler14 1.000.000 9.420.334 -689 1.221.781 124.353 -662.860 -926.350 10.176.569 10.176.569Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.161.820 55.891Dönem Karı (Zararı)-926.350 -750.514Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler581.759 750.794Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot 8,9 272.412 328.829Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler58.639 457.031Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler467.994 -6.881Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-5.348 -6.881Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler473.342Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-108.375 -28.185Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-108.911Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-108.911İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.817.553 56.150Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Not 5 184.080 -184.080Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-682.724 -26.174İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-700.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)17.276 -26.174Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.800 -186.750İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8.800 -186.750Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-875 -2.700Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-41.452 82.985İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-41.452 82.985Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)168 53.971Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.285.550 318.898İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-509.641 356.236İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-775.909 -37.338Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.162.144 56.430Vergi İadeleri (Ödemeleri)324 -539YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.158.687İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri2.049.776Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri108.911Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri108.911FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.133 55.891NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.133 55.891DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ58.607 2.716DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ55.474 58.607Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot 3 55.474 58.607Finansal YatırımlarNot 4 184.080Ticari Alacaklar701.377 18.653İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot 5,6 700.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot 5 1.377 18.653Diğer Alacaklar7.568 16.368İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot 7 7.568 16.368Peşin Ödenmiş Giderler22.955 22.080İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot 10 22.955 22.080Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot 13 409 733ARA TOPLAM787.783 300.521TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR787.783 300.521DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.245 3.567.021Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarNot 4 1.517.245 3.567.021Diğer Alacaklar58.639İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot 7 58.639Maddi Duran Varlıklar9.460.235 9.730.706BinalarNot 8 9.454.208 9.721.042Tesis, Makine ve CihazlarNot 8 3.397 6.277Mobilya ve DemirbaşlarNot 8 2.630 3.387Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.941Diğer HaklarNot 9 1.941TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.977.480 13.358.307TOPLAM VARLIKLAR11.765.263 13.658.828KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar43.232 84.684İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot 5 43.232 84.684Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot 11 54.139 53.971Diğer Borçlar17.922 1.303.472İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot 6 17.897 527.538İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot 7 25 775.934Kısa Vadeli Karşılıklar537.442 64.100Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot 12 537.442 64.100ARA TOPLAM652.735 1.506.227TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER652.735 1.506.227UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar3.425 7.912Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot 12 3.425 7.912Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot 13 932.534 1.041.081TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER935.959 1.048.993TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.588.694 2.555.220ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.176.569 11.103.608Ödenmiş SermayeNot 14 1.000.000 1.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.419.645 9.420.334Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.419.645 9.420.334Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Not 14 9.420.334 9.420.334Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not 14 -689Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.221.781 1.221.781Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.221.781 1.221.781Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Not 14 1.221.781 1.221.781Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler124.353 124.353Yasal YedeklerNot 14 124.353 124.353Geçmiş Yıllar Karları veya ZararlarıNot 14 -662.860 87.654Net Dönem Karı veya Zararı-926.350 -750.514TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.176.569 11.103.608TOPLAM KAYNAKLAR11.765.263 13.658.828Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim GiderleriNot 15 -705.944 -617.155Pazarlama GiderleriNot 15 -261 -388Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot 16 266.713 194.737Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot 16 -720.328 -509.976ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.159.820 -932.782Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot 17 178.289 153.411Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot 17 -49.776FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.031.307 -779.371Finansman GelirleriNot 18 3.095 4.684Finansman GiderleriNot 18 -6.513 -4.012SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.034.725 -778.699Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri108.375 28.185Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot 13 108.375 28.185SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-926.350 -750.514DÖNEM KARI (ZARARI)-926.350 -750.514Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-926.350 -750.514Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-689Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not 14 -861Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler172Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiNot 14 172Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 158.113Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)175.681Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)175.681Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-17.568Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-17.568DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-689 158.113TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-927.039 -592.401Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-927.039 -592.401http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841829BIST