***BSK*** BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BSK*** BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2020 tarih ve 17 sayılı toplantısında alınan karar ile Şirketimiz faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur.Başkent Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831020BIST