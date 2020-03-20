***BSK*** BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2020 15:16
***BSK*** BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2020 tarih ve 17 sayılı toplantısında alınan karar ile Şirketimiz faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur.
Başkent Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831020
BIST
18:0585.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 600,40
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
18:056,5498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
18:057,0258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0245
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0347
En Düşük
6,9588
18:05313,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 3,69
|Açılış
|: 313,71
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|7,59
|2.254.124
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|18.917
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.470.807
|% 10,00
|
|BIZIM
|8,25
|21.582.812
|% 10,00
|
|DOCO
|254,10
|6.684.881
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|239.214.578
|% -9,59
|
|ARTI
|0,64
|65.279
|% -8,57
|
|ISYAT
|2,76
|177.579.001
|% -7,38
|
|KLMSN
|10,55
|35.621.975
|% -5,89
|
|BIMAS
|49,82
|230.643.114
|% -4,56
|
|GARAN
|7,46
|912.208.541
|% -1,58
|
|THYAO
|7,98
|563.904.694
|% 0,50
|
|ASELS
|21,40
|470.476.564
|% 1,42
|
|YKBNK
|1,88
|284.354.706
|% -1,05
|
|ECILC
|3,32
|258.002.043
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,88
|284.354.706
|% -1,05
|
|GARAN
|7,46
|912.208.541
|% -1,58
|
|TSPOR
|1,98
|239.214.578
|% -9,59
|
|ODAS
|1,22
|136.316.152
|% 3,39
|
|ISFIN
|3,04
|253.898.733
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7343
|7,7731
|% 3,21
|
|Frank
|6,6290
|6,6689
|% 0,28
|
|Riyal
|1,7339
|1,7426
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.493
|20,93
|
|Altın Gr.
|315
|315
|5,26
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,64
|12,68
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|2,67
|2,68
|0,13
|
|B. Petrol
|28,06
|28,06
|-0,41
|
Seans Raporu
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17:58KAREL
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