***BSK*** BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2022 16:59
***BSK*** BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2022 tarih ve 13/420 sayılı toplantısında alınan karar ile Aracı Kurumumuzun "Yurt İçinde Emir İletimine Aracılık Faaliyetinde" bulunmak suretiyle "Dar Yetkili Aracı Kurum" statüsüyle yeniden faaliyete geçme başvurusu olumlu karşılanmış olup, aşağıdaki tabloda gösterilen kapsamda yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunabilecektir.
Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri
I.
Emir İletimine Aracılık Faaliyeti
Yurt içinde
Yurt dışında
i.
Paylar
İzni var.
-
ii.
Diğer menkul kıymetler
İzni var.
-
iii.
Kaldıraçlı alım satım işlemleri
İzni var.
iv.
Paya dayalı türev araçlar
İzni var.
-
v.
Pay endekslerine dayalı türev araçlar
İzni var.
-
vi.
Diğer türev araçlar
İzni var.
-
II.
İşlem Aracılığı Faaliyeti
Yurt içinde
Yurt dışında
i.
Paylar
-
-
ii.
Diğer menkul kıymetler
-
-
iii.
Kaldıraçlı alım satım işlemleri
-
iv.
Paya dayalı türev araçlar
-
-
v.
Pay endekslerine dayalı türev araçlar
-
-
vi.
Diğer türev araçlar
-
-
III.
Portföy Aracılığı Faaliyeti
Yurt içinde
i.
Paylar
-
ii.
Diğer menkul kıymetler
-
iii.
Kaldıraçlı alım satım işlemleri
-
iv.
Paya dayalı türev araçlar
-
v.
Pay endekslerine dayalı türev araçlar
-
vi.
Diğer türev araçlar
-
IV.
Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti
-
V.
Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti
-
VI.
Halka Arza Aracılık Faaliyeti
-
6.1.
Aracılık yüklenimi
-
6.2.
En iyi gayret aracılığı
-
VII.
Saklama Hizmeti
7.1.
Sınırlı Saklama Hizmeti
-
7.2.
Genel Saklama Hizmeti
-
BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012018
BIST