***BSK*** BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.02.2021 17:19
***BSK*** BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
SELİM TUFAN BOLKAN 998026 TRY 99,8026
Diğer 1974 TRY 0,1974
TOPLAM 1000000 TRY 100,00
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
SELİM TUFAN BOLKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı 99.8
CANAN YILMAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yönetim Kurulu Üyesi
MAKSUT ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911424
BIST
17:591.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -9,09
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.547
17:597,0562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0748
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0878
En Düşük
6,9534
17:598,5772
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1134
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,6064
En Düşük
8,4299
17:59410,20
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 10,19
|Açılış
|: 410,20
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
411,52
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DERIM
|12,76
|30.232.126
|% 10,00
|
|FROTO
|211,20
|751.169.372
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|BRYAT
|549,30
|207.555.951
|% 9,99
|
|VAKKO
|7,38
|65.404.709
|% 9,99
|
|SASA
|40,34
|2.228.238.229
|% -10,00
|
|BALAT
|9,45
|1.473.786
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|NIBAS
|24,80
|37.410.782
|% -9,95
|
|KOZAL
|138,70
|2.233.377.744
|% -4,28
|
|SASA
|40,34
|2.228.238.229
|% -10,00
|
|THYAO
|12,57
|1.875.564.031
|% 2,20
|
|VAKBN
|4,58
|1.715.658.109
|% -4,58
|
|KARSN
|5,57
|1.509.563.243
|% 6,91
|
|VAKBN
|4,58
|1.715.658.109
|% -4,58
|
|TSKB
|1,79
|612.054.473
|% 2,87
|
|KARSN
|5,57
|1.509.563.243
|% 6,91
|
|EKGYO
|2,42
|559.491.558
|% -0,82
|
|ODAS
|4,11
|872.898.102
|% 2,75
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0523
|7,0563
|% 1,07
|
|Euro
|8,5744
|8,5788
|% 1,36
|
|Sterlin
|9,8857
|9,9353
|% 1,41
|
|Frank
|7,8492
|7,8965
|% 1,23
|
|Riyal
|1,8765
|1,8859
|% 1,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|24,14
|
|Altın Gr.
|410
|410
|9,61
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,77
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,18
|
|B. Petrol
|63,50
|63,50
|1,36
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 33 kaybederek (% -1.07 ) 1, 605
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, TSKB, KARSN
-
17:59XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 31, 985.00 milyon TL de
-
17:59HEKTS
Yüzde -9.87 oranında düşüşle 31.42 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 104, 761 adet işlem
-
17:56TKURU
Yüzde -7.98 oranında düşüşle 310.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 951 adet işlem