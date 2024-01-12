***BSK*** BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.01.2024 12:48
***BSK*** BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 17.700.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
SELİM TUFAN BOLKAN 10000000 TRY 56,4972
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NOVA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 7700000 TRY 43,5028
TOPLAM 17700000 TRY 100,00
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
SELİM TUFAN BOLKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı 56.4972
ÇAĞRI EROLSUN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi
KAAN BAŞARAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi
ÖZCAN TÜRKAKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi
NİLGÜN ERASLAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238965
BIST