***BSK*** BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 17.700.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)SELİM TUFAN BOLKAN 10000000 TRY 56,4972ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NOVA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 7700000 TRY 43,5028TOPLAM 17700000 TRY 100,00Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)SELİM TUFAN BOLKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı 56.4972ÇAĞRI EROLSUN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu ÜyesiKAAN BAŞARAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu ÜyesiÖZCAN TÜRKAKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu ÜyesiNİLGÜN ERASLAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli