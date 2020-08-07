***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarBaşkent Elektrik Dağıtım A.Ş.2020 Ara Dönem Faaliyet Raporu.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866864BIST