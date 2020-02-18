***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor









***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler484.828 4.943 -854 98.051 4.340 -445.104 606.798 753.002 753.002Transferler35.683 571.115 -606.798Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)619 1.436 825.389 827.444 827.444Dönem Karı (Zararı)825.389 825.389 825.389Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)619 1.436 2.055 2.055Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları-104.540 -104.540 -104.540Kar Payları-233.345 -233.345 -233.345Dönem Sonu Bakiyeler484.828 4.943 -235 1.436 133.734 4.340 -211.874 825.389 1.242.561 1.242.561Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler484.828 4.943 -235 1.436 133.734 4.340 -211.874 825.389 1.242.561 1.242.561Transferler10.663 814.726 -825.389Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.686 442.905 439.219 439.219Dönem Karı (Zararı)442.905 442.905 442.905Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.686 -3.686 -3.686Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları-121.991 -121.991 -121.991Kar Payları-3.574 -3.574 -3.574Dönem Sonu Bakiyeler484.828 4.943 -235 -2.250 144.397 4.340 477.287 442.905 1.556.215 1.556.215Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI875.238 932.169Dönem Karı (Zararı)442.905 825.389Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)442.905 825.389Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-36.383 134.103Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 47.337 9.692Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler70.046 70.813Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 70.046 70.813Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler51.482 28.730Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler37.705 22.173Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 13.777 6.557Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler516.426 531.895Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler7.974 -33.978Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler508.452 565.873Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler19.524 15.149Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.566 -8.876Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 1.566 -8.876Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 126.281 219.777Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler24 -869.045 -733.077İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-321.715 -672.642Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-322.366 -94.008İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-124.613 -323İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-197.753 -93.685Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler169.070 -716.667İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6.419 -5.821İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)162.651 -710.846Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.065 -9.749Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.754 234.862İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6.575 -46.456İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-20.179 281.318Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-136.600 -87.080İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)459 7.538İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-137.059 -94.618Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları84.807 286.850Alınan Faiz19 2.106 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-12.781 -13.788Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-7.897 -4.727Vergi İadeleri (Ödemeleri)-42.357 -13.374Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)851.360 677.208YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-589.435 -911.490Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -352.352Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -352.352Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-81.408 -83.031Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -76.739 -83.030Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.669 -1Alınan Faiz0 1.945Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)24 -508.027 -478.052FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-308.611 87.506Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.116.514 7.730.687Kredilerden Nakit Girişleri10.116.514 7.730.687Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.585.226 -6.875.468Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.233.938 -6.874.413İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-350.000 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.288 -1.055Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları21 -32.405 0Ödenen Temettüler-125.565 -337.884Ödenen Faiz-681.929 -429.829YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.808 108.185NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.808 108.185DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24 116.013 7.828DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ93.205 116.013Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri24 93.205 116.013Ticari Alacaklar4 552.069 321.404İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 254.646 130.033İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar297.423 191.371Diğer Alacaklar5 533.221 85.210İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 141.953 38.452İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar391.268 46.758İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar8 500.742 375.279Türev Araçlar0 13.843Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar22 0 13.843Stoklar6 52.158 47.093Peşin Ödenmiş Giderler3.446 4.575İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 3.446 4.575Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 8.176Diğer Dönen Varlıklar0 314İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 0 314ARA TOPLAM1.734.841 971.907TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.734.841 971.907DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5 258.720 829.591İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 190.000 510.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar68.720 319.591İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar8 3.761.145 3.450.559Maddi Duran Varlıklar9 156.880 106.822Tesis, Makine ve Cihazlar125.540 95.563Taşıtlar1.165 1.988Mobilya ve Demirbaşlar21.475 1.831Yapılmakta Olan Yatırımlar8.700 7.440Kullanım Hakkı Varlıkları9 57.332 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.884 348TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.237.961 4.387.320TOPLAM VARLIKLAR5.972.802 5.359.227KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar390.252 301.304İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar390.252 301.304Banka Kredileri21 387.540 300.056Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar21 2.712 1.248Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları345.242 618.300İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları345.242 618.300Banka Kredileri21 320.000 618.300Kiralama İşlemlerinden Borçlar21 25.242 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar4 560.815 587.569İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 1.457 8.032İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar559.358 579.537Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 17.864 14.552Diğer Borçlar5 2.239.885 1.553.642İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 2.162.658 1.463.896İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar77.227 89.746Türev Araçlar9.259 487Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar22 9.259 487Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.985 871İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 7.985 871Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 1.925 0Kısa Vadeli Karşılıklar53.136 41.935Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 14.898 9.577Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 38.238 32.358Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18.683 17.557İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 18.683 17.557ARA TOPLAM3.645.046 3.136.217TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.645.046 3.136.217UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar495.763 796.536İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar495.763 796.536Banka Kredileri21 440.000 780.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar21 40.109 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar21 15.654 16.536Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 58.902 39.300Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 216.876 144.613TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER771.541 980.449TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.416.587 4.116.666ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.556.215 1.242.561Ödenmiş Sermaye14 484.828 484.828Sermaye Düzeltme Farkları4.943 4.943Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-235 -235Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-235 -235Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-235 -235Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.250 1.436Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.250 1.436Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.250 1.436Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 144.397 133.734Diğer Özkaynak Payları4.340 4.340Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları477.287 -211.874Net Dönem Karı veya Zararı442.905 825.389TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.556.215 1.242.561TOPLAM KAYNAKLAR5.972.802 5.359.227Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 2.374.099 2.626.179Satışların Maliyeti16 -652.423 -543.702TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.721.676 2.082.477BRÜT KAR (ZARAR)1.721.676 2.082.477Genel Yönetim Giderleri17 -615.530 -479.043Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 95.986 51.846Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -87.609 -102.568ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.114.523 1.552.712FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.114.523 1.552.712Finansman Gelirleri19 2.106 1.945Finansman Giderleri19 -547.443 -509.491SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)569.186 1.045.166Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-126.281 -219.777Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -52.458 -13.960Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -73.823 -205.817SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)442.905 825.389DÖNEM KARI (ZARARI)442.905 825.389Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları442.905 825.389Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 619Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 619Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 -175Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi12 0 794Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.686 1.436Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.246 1.841Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-5.246 1.841Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.560 -405Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi20 1.560 -405DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.686 2.055TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)439.219 827.444Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları439.219 827.444http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819969BIST