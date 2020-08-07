***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor









***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler484.828 4.943 -235 1.436 133.734 4.340 -211.874 825.389 1.242.561 1.242.561Transferler10.663 814.726 -825.389Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.185 207.709 205.524 205.524Dönem Karı (Zararı)207.709 207.709 207.709Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.185 -2.185 -2.185Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları-54.142 -54.142 -54.142Kar Payları-3.574 -3.574 -3.574Dönem Sonu Bakiyeler484.828 4.943 -235 -749 144.397 4.340 545.136 207.709 1.390.369 1.390.369Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler484.828 4.943 -235 -2.250 144.397 4.340 477.287 442.905 1.556.215 1.556.215Transferler22.065 420.840 -442.905 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.690 332.279 334.969 334.969Dönem Karı (Zararı)332.279 332.279 332.279Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.690 2.690 2.690Kar Payları-33.907 -33.907 -33.907Dönem Sonu Bakiyeler484.828 4.943 -235 440 166.462 4.340 864.220 332.279 1.857.277 1.857.277Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI552.057 329.710Dönem Karı (Zararı)332.279 207.709Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)332.279 207.709Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-89.816 21.689Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler28.311 21.870Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler41.395 38.483Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 41.395 38.483Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.943 19.253Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13.090 8.987Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.853 10.266Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler185.484 283.504Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler6.693 8.767Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler178.791 274.737Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6.416 4.906Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-17.786 2.183Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 -17.786 2.183Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 91.309 57.156Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-444.888 -405.666İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-117.850 -293.601Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-94.759 -75.706İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)84.259 -70.076İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-179.018 -5.630Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-328 74.861İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 6.419İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-328 68.442Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-22.712 -4.330Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-313.640 -344.393İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.446 -6.034İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-312.194 -338.359Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler313.589 55.967İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-458 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)314.047 55.967Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları124.613 -64.203Alınan Faiz15 717 1.308Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-16.095 -11.296Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler4.648 -9.493Vergi İadeleri (Ödemeleri)-62.894 -1.459Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)20 501.068 414.853YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-441.027 -351.749Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.941 -40.959Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -18.941 -40.959Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)20 -422.086 -310.790FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-141.609 -22.509Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.509.677 2.096.855Kredilerden Nakit Girişleri4.509.677 2.096.855Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.434.124 -1.774.735Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.430.324 -1.774.106Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-3.800 -629Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-20.222 -17.117Ödenen Temettüler-33.907 -3.574Ödenen Faiz-163.033 -269.794Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -54.144YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.579 -44.548NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.579 -44.548DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 93.205 116.013DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ62.626 71.465Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 62.626 93.205Ticari Alacaklar4 598.774 552.069İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 170.387 254.646İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 428.387 297.423Diğer Alacaklar5 610.770 533.221İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 214.543 141.953İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar396.227 391.268İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar6 758.133 500.742Türev Araçlar18.699 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar18 18.699 0Stoklar74.870 52.158Peşin Ödenmiş Giderler10.358 3.446İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.358 3.446ARA TOPLAM2.134.230 1.734.841TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.134.230 1.734.841DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5 382.179 258.720İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 325.000 190.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar57.179 68.720İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar6 3.633.430 3.761.145Maddi Duran Varlıklar7 162.251 156.880Tesis, Makine ve Cihazlar133.704 125.540Taşıtlar138 1.165Mobilya ve Demirbaşlar19.709 21.475Yapılmakta Olan Yatırımlar8.700 8.700Kullanım Hakkı Varlıkları7 47.077 57.332Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.427 3.884Bilgisayar Yazılımları3.427 3.884Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.228.364 4.237.961TOPLAM VARLIKLAR6.362.594 5.972.802KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar734.311 387.540İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar734.311 387.540Banka Kredileri17 734.311 387.540Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları200.702 345.242İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları200.702 345.242Banka Kredileri17 177.957 320.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 22.745 25.242Diğer Finansal Yükümlülükler1.693 2.712Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler17 1.693 2.712Ticari Borçlar4 247.175 560.815İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 11 1.457İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar247.164 559.358Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16.359 17.864Diğer Borçlar5 1.389.810 2.239.885İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 1.317.100 2.162.658İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar72.710 77.227Türev Araçlar0 9.259Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar18 0 9.259Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)557 7.985İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 557 7.985Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 23.277 1.925Kısa Vadeli Karşılıklar43.080 53.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 14.898Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar43.080 38.238Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28.270 18.683İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28.270 18.683ARA TOPLAM2.685.234 3.645.046TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.685.234 3.645.046UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.424.611 480.109İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.424.611 480.109Banka Kredileri17 1.391.881 440.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 32.730 40.109Diğer Finansal Yükümlülükler18.796 15.654Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler17 18.796 15.654Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)81.681 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 81.681 0Uzun Vadeli Karşılıklar70.796 58.902Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar70.796 58.902Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 224.199 216.876TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.820.083 771.541TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.505.317 4.416.587ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.857.277 1.556.215Ödenmiş Sermaye10 484.828 484.828Sermaye Düzeltme Farkları4.943 4.943Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-235 -235Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-235 -235Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-235 -235Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)440 -2.250Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)440 -2.250Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)440 -2.250Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 166.462 144.397Diğer Özkaynak Payları4.340 4.340Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları864.220 477.287Net Dönem Karı veya Zararı332.279 442.905TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.857.277 1.556.215TOPLAM KAYNAKLAR6.362.594 5.972.802Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 1.390.706 1.178.002Satışların Maliyeti12 -451.940 -317.455TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)938.766 860.547BRÜT KAR (ZARAR)938.766 860.547Genel Yönetim Giderleri13 -316.175 -274.110Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 25.937 23.171Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -45.142 -51.491ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)603.386 558.117FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)603.386 558.117Finansman Gelirleri15 5.934 1.308Finansman Giderleri15 -185.732 -294.560SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)423.588 264.865Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-91.309 -57.156Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -84.246 -10.629Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -7.063 -46.527SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)332.279 207.709DÖNEM KARI (ZARARI)332.279 207.709Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları332.279 207.709Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.690 -2.185 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.950 -2.665Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)2.950 -2.665Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-260 480 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi16 -260 480DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.690 -2.185 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)334.969 205.524 0 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları334.969 205.524http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866868BIST