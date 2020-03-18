***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1) Şirket esas sözleşmesinin 17. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı ÖMER FARUK GÜLTEKİN üstlendi. Toplantı Başkanı ÖMER FARUK GÜLTEKİN, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı ÖMER FARUK GÜLTEKİN, Oy Toplama Memurluğu görevini MUSTAFA RİFAT BAĞBAŞLIOĞLU'na, Tutanak Yazmanlığı görevini ise DURSUN FARUK ÖZTÜRK'e verdi.2) Şirketin 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı ÖMER FARUK GÜLTEKİN tarafından okundu ve müzakere edildi.3) Bağımsız Denetim Raporu ise Denetçi GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin temsilcisi tarafından okundu ve müzakere edildi.4) Şirketin 2019 yılına ait Finansal Tabloları okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.5) Şirketimiz tarafından Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 442.905.000,00--TL "Net Dönem Karı" elde edilmiştir.2019 yılı dönem kârından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, ortaklara 155.897.725,51-TL temettü dağıtılmasına, temettü sonrasında kalan bakiyenin olağanüstü yedeklere kaydedilmesine, bu temettü tutarından 2019 yılı içerisinde ödenen net 121.990.850,18-TL avans kar payının mahsup edilmesi sonucu bakiye 33.906.875,33 -TL temettünün 31.12.2020 tarihine kadar ortaklara ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise dağıtılacak 155.897.725,51.-TL temettünün tamamının 2019 yılı dönem net karından karşılanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.6) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliğinden istifa eden MURAT PINAR'ın yerine, 04.11.2019 tarihli ve 25 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Aziziye Mah. Hava Sokak 22/11 Çankaya/ANKARA adresinde mukim, T.C. Uyruklu (TCKN: 11444649564) Sayın EBRU TAŞCIOĞLU'nun Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden MERT YAYCIOĞLU'nun yerine, 06.01.2020 tarihli ve 1 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Çiğdem Mah. 1550. Cad. Hüner Sitesi 18/16 Çankaya/ANKARA adresinde mukim, T.C. Uyruklu (TCKN: 16111214298) Sayın SÜLEYMAN SAMSA'nın ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden MUSTAFA ÖZTURAN'ın yerine, 06.01.2020 tarihli ve 2 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Konutkent Mah. 2964 Sok. N1/34 Çankaya/ANKARA adresinde mukim, T.C. Uyruklu (TCKN: 22375694974) Sayın MUSTAFA RİFAT BAĞBAŞLIOĞLU'nun Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.7) Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesi ile ilgili olarak, hazır bulunanlar listesine göre toplantıda oy kullanmaya mezun Yönetim Kurulu Üyelerinin bulunmadığı belirtilerek yapılan oylamada 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.8) Yönetim Kurulu üyelerinin esas sözleşme metni uyarınca seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. (i) Türk vatandaşı ÖMER FARUK GÜLTEKİN (T.C. Kimlik N 12028572490, Adres: İncek Mah. Tenis Sok. 25/2 Tarz Konakları Gölbaşı/ANKARA), Türk vatandaşı SÜLEYMAN SAMSA (T.C. Kimlik N 16111214298, Adres: Çiğdem Mah. 1550. Cad. Hüner Sitesi 18/16 Çankaya/ANKARA), Türk vatandaşı MUSTAFA RİFAT BAĞBAŞLIOĞLU (T.C. Kimlik N 22375694974, Adres: Konutkent Mah. 2964 Sok. N1/34 Çankaya/ANKARA) ve Türk vatandaşı EBRU TAŞCIOĞLU'nun (T.C. Kimlik N 11444649564, Adres: Aziziye Mah. Hava Sok. 22/11 Çankaya/ANKARA) Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerine, (ii) Yönetim Kurulu'nun Ömer Faruk GÜLTEKİN, Süleyman SAMSA, Mustafa Rifat BAĞBAŞLIOĞLU ve Ebru TAŞCIOĞLU'ndan oluşmasına, (iii) söz konusu Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 (üç) yıl boyunca görev yapmalarına oy birliği ile karar verildi.9) Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2020 yılı için 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine, oy birliği ile karar verildi. Ayrıca, şirketin 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle hazırlanacak veri formunun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan "Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde denetimi için de Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin görevlendirilmesine de oy birliği ile karar verildi.10) Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.11) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396'ncı maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.Toplantı Başkanı, toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı ve tutanak, 1. Madde çerçevesinde imzalandı. İstanbul, 18/03/2020, Saat:10:30http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830371BIST