***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18.03.2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karara istinaden01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait 33.906.875,33 TL bakiye temettü ödemesi bugün yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833524BIST