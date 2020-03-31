***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2020 13:38
***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.03.2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karara istinaden
01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait 33.906.875,33 TL bakiye temettü ödemesi bugün yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833524
BIST
18:0589.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.584,25
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
18:056,5734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5522
18:057,2267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0351
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
18:05340,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,64
|Açılış
|: 340,66
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,10
|117.079
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|50.267.461
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.844.792
|% 10,00
|
|MRGYO
|0,77
|8.120.126
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.141.456
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|20.083.061
|% -9,87
|
|OZRDN
|2,00
|107.727
|% -4,76
|
|ATSYH
|1,20
|108.384
|% -4,76
|
|ISMEN
|4,03
|55.372.405
|% -4,73
|
|QNBFL
|107,80
|10.774.191
|% -3,75
|
|GARAN
|8,13
|791.909.793
|% 1,12
|
|THYAO
|9,07
|745.215.302
|% 4,01
|
|ECILC
|4,77
|659.114.915
|% 4,15
|
|ASELS
|23,60
|530.012.718
|% 1,55
|
|PGSUS
|34,20
|436.286.746
|% 9,97
|
|YKBNK
|1,89
|270.451.478
|% 1,07
|
|ECILC
|4,77
|659.114.915
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.208.466
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,22
|249.718.829
|% 9,90
|
|GARAN
|8,13
|791.909.793
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1520
|8,1929
|% 0,11
|
|Frank
|6,7876
|6,8285
|% -0,63
|
|Riyal
|1,7432
|1,7520
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.614
|-8,88
|
|Altın Gr.
|341
|341
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,18
|14,22
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|26,25
|26,25
|-0,17
|