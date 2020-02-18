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***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

18.02.2020 19:34
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***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/02/2020
Karar Sayısı
15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                       FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ        : 18/02/2020
KARAR SAYISI         : 15
 
SORUMLULUK BEYANI
İlişikte Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 Hesap Dönemi'ne ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporu sunulmaktadır.
a) Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
 
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarla birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı bilgisini sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
    MUSTAFA  RİFAT BAĞBAŞLIĞLU
    ÖMER FARUK GÜLTEKİN

    Yönetim Kurulu Üyesi, Uyum ve Hukuk Baş Müşaviri
    Yönetim  Kurulu Başkanı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819967


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TSPOR 6,49 584.817.384 % 16,10  
BOSSA 12,15 74.075.903 % 14,62  
ALCTL 21,64 99.149.195 % 12,71  
YESIL 15,29 56.525.275 % 11,28  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8663 7,9058 % 0,38  
Frank 6,1536 6,1907 % 0,26  
Riyal 1,6130 1,6211 % 0,38  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.601 1.602 20,37  
Altın Gr. 312 312 5,03  
Cumhuriyet 2.060 2.091 23,00  
Tam 2.049 2.101 20,70  
Yarım 991 1.016 10,01  
Çeyrek 497 508 5,01  
Gümüş.Ons 18,15 18,19 0,40  
Gümüş Gr. 3,54 3,55 0,09  
B. Petrol 57,24 57,24 -0,43  
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