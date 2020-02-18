***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
18.02.2020 19:34
***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/02/2020
Karar Sayısı
15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 18/02/2020
KARAR SAYISI : 15
SORUMLULUK BEYANI
İlişikte Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 Hesap Dönemi'ne ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporu sunulmaktadır.
a) Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarla birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı bilgisini sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
MUSTAFA RİFAT BAĞBAŞLIĞLU
ÖMER FARUK GÜLTEKİN
Yönetim Kurulu Üyesi, Uyum ve Hukuk Baş Müşaviri
Yönetim Kurulu Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819967
BIST