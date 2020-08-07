***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi07/08/2020Karar Sayısı29Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ : 07/08/2020KARAR SAYISI : 29SORUMLULUK BEYANIİlişikte Şirketimizin 01.01.2020-30.06.2020 Hesap Dönemi'ne ait Ara Dönem Özet Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporu sunulmaktadır.a) Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup,b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarla birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı bilgisini sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Saygılarımızla,ALEV KOÇYİĞİT YORULMAZFAİK SELİM DEMİRCANFinansal Raporlama ve Kontrol MüdürüFinans ve Satın Alma Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866869BIST